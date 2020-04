Vizcaíno destacó el trabajo que realizan las comunidades aborígenes y criollas junto a la provincia

“Valoro cómo se está trabajando desde las distintas áreas del Gobierno provincial junto a las comunidades aborígenes y criollas, de qué manera están organizadas y van llevando este proceso del río Pilcomayo con un verdadero protagonismo”, subrayó el diputado provincial Robert Vizcaíno.Destacó en ese sentido que “acompañan las decisiones tomadas por el Estado provincial”, remarcando que “como lo reitera el gobernador Gildo Insfrán, todas estas medidas no se podrían tomar si no estuviera el acompañamiento de las comunidades”.Al hacer referencia a las críticas del funcionario de la gestión macrista y autoproclamado cacique qom Félix Díaz, quien dijo que los pueblos originarios estaban abandonados en Formosa, hizo notar que los mismos están permanentemente asistidos y acompañados por la provincia. “Tenemos todo un proceso desarrollado desde hace muchos años en favor de las comunidades aborígenes”, recalcó.Respecto del río Pilcomayo refirió que “trabajamos hace unos 12 días, donde estuvieron trabajando las empresas y hay que resaltarlo. Ya hemos superado la preocupación de que pudiéramos tener picos altos, ahora está normalizada la situación y en el mes de abril es muy difícil que haya lluvias grandes en la alta cuenca. En nuestra zona el régimen de lluvias ha sido muy bajo”.“El Pilcomayo es uno de los cinco ríos de llanura que tienen la problemática de la cantidad de sedimento, es un río de poca profundidad y tiene un gran arrastre de arena, tierra que viene y que se va depositando y hace que cambie el cauce”, explicó el legislador, vasto conocedor de la zona del centro oeste formoseño.Por ello “no solamente son importantes los trabajos en las defensas que se hacen, ya que se va cambiando el cauce, sino también en el sistema de correderas, que se ha desarrollado hace muchísimo y tiene como el sello propio formoseño y en eso han tenido mucho que ver los técnicos nuestros y Vialidad Provincial”.Ingreso de aguasConsultado sobre lo que sucede del lado paraguayo, pormenorizó que “después de muchos años para ellos en los que no se veían los resultados cuando hablamos de la repartición de las aguas, se construyó el canal Meyer, que es como lo llaman ellos, y ahí fue que logró el ingreso de las aguas”.No obstante, lo cual “en estos momentos no está entrando agua prácticamente porque se ha colmatado su canal”.“No sólo fue importante para Paraguay el ingreso de las aguas que necesita todo esa zona, sino también para nosotros porque la repartición de las aguas nos permite la repartición de sedimentos, que es lo que nos perjudica, ya que el agua ingresa más para el lado argentino”, señaló.Expuso el diputado Vizcaíno que “en los períodos de creciente, el primer mes, en diciembre, entraba el agua en un 50/50 y después terminábamos en 90 o 95% de ingreso, en este caso, a Formosa, lo cual nos perjudicaba mucho”Respecto del monitoreo de las comunidades, marcó que “es constante”, aunque según indicó “ya llevamos dos años donde no ha habido movilidad, ninguna parte del territorio ha sido perjudicado; para nosotros es una zona donde hay mucha infraestructura en salud, educación, vivienda, luz, etcétera”.Sobre la reubicación de las familias damnificadas, puntualizó que “hicimos el trabajo de limpieza y encuadramiento de parcelas y prácticamente está terminado. Pero después empezó la cuarentena por la pandemia del COVID-19 y alcanzamos a terminar un 80% de los trabajos”, por lo que el Centro Solidaridad continúa su importante labor.