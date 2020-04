Educación: La provincia ya repartió 89 mil cuadernillos y solicitó nueva remesa a Nación

El gobierno provincial ya repartió 89.200 cuadernillos “Seguimos educando” que fueron enviados por el Ministerio de Educación de la Nación. Formosa solicitó una nueva remesa.Así lo confirmó la subsecretaria de Educación Analia Heizenreder al señalar que la entrega comenzó el 8 de abril y fue destinada a las 19 delegaciones zonales de la provincia para complementar el trabajo de los docentes formoseños.Dijo además que ya recibieron cuadernillos todas las escuelas y establecimientos de Capital de acuerdo al informe que recibió el lunes 13 en su despacho.“Esto viene a complementar y cerrar el 9% de alumnos que nos costaba llegar, es decir que estamos cubriendo al universo de alumnos del sistema educativo” expresó para agregar que “tuvimos muy buenos comentarios desde Nación por la forma en que llegaron a las 19 delegaciones zonales, hicimos un pedido de una nueva remesa y ellos se comprometieron a enviar”.Docentes valiososLa funcionaria valoró el esfuerzo de la docencia en general ante la pandemia que se esfuerza por estar en contacto con sus alumnos, y en particular de aquella que asiste a los comedores escolares, y mantiene vínculos con las familias. Así también destacó el rol de las cocineras que en algunos casos entregan las tareas que dejan las docentes.“Tenemos relevamiento hechos, los aportes telefónicos, correos electrónicos que nos reportan en forma muy ordenada los delegados zonales sobre el trabajo que todos nuestros docentes están desarrollando” explicó.¿Evaluaciones?Heizenreder fue consultada sobre una preocupación recurrente entre los padres de los alumnos: el sistema de evlauación de los mismos. Al respecto dijo que “Nunca podremos reemplazar a los docentes, por eso a la familia les cuesta muchísimo, pero todo vale, no vamos a calificar ni a clasificar a nuestros alumnos como lo hacíamos habitualmente a través de un numero eso es imposible. Por supuesto estamos viendo qué elementos de medición vamos a aplicar para ponderar lo que hacen los alumnos con lo que tenemos de vuelta desde las casas, porque hay trabajos muy lindos”.Dijo además que aún no está definido como avanzará el calendario escolar obviamente afectado por el aislamiento social y obligatorio por la pandemia del coronavirus y aclaró que “somos muy respetuosos, aplaudimos las decisiones del presidente, por sobre todas las cosas somos respetuosos de las decisiones que se toman en Formosa en el ámbito del Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid19 que se reúne de domingo a domingo. De allí salen las directivas que tenemos que respetar”.