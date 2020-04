Formosa, libre de COVID-19: “Con mucha fe y esperanza, no bajemos los brazos”

Aislamiento obligatorio



Existen 1270 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia, estando 680 de ellas ubicadas en la ciudad capital y 590 en el interior provincial.



Este jueves se dará de alta a 110 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 1248 las cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento preventivo, social y obligatorio.



Este miércoles 29 ingresaron 549 vehículos al territorio provincial, de los cuales 540 eran camiones de carga. Son un total de 638 personas, 32 de ellas con intención de permanecer en la provincia, entrando 30 por Mansilla y dos por Cañada Rica, iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.



En la vía pública fueron controladas 38.780 personas en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia, siendo judicializadas 370 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 9554 vehículos y se secuestraron 63 de ellos.



A partir del control policial del cumplimiento de la circulación restringida de vehículos por terminación de patentes, se secuestraron 36 automóviles y 36 motocicletas.



Controles a comercios



En la jornada de este miércoles, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó controles en dos localidades, labrándose 18 actas de infracción. En Formosa Capital se inspeccionaron a 10 comercios de diferentes rubros, decomisándose 200 kilos de mercadería vencida.



En la localidad de Pirané y en un trabajo conjunto con el Municipio local, se fiscalizaron siete comercios de distintos rubros, secuestrándose 26 toneladas de mercadería vencida, clausurándose preventivamente un supermercado y dos farmacias.



Asimismo, en los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la ciudad de Formosa se inspeccionaron 24 comercios, labrándose cinco actas de infracción, con decomiso de 1436 productos vencidos y clausurándose 16 locales por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario habilitado.



Dengue



En relación a la lucha contra el dengue, este viernes 1º de mayo se reiterará la fumigación espacial en diferentes barrios de la ciudad capital, Clorinda, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Riacho He Hé, Pozo del Tigre e Ingeniero Juárez.



Asimismo, el Municipio de Ibarreta informó que este jueves se harán tareas de descacharrizado en dicha localidad y lo propio realizó el Municipio de Laguna Blanca en los barrios Gendarmería y 33 Viviendas en conjunto con equipos de la provincia, tarea que continuará en la jornada.



Haberes estatales



En cuanto al cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado provincial, se proseguirá este viernes 1º de mayo, jornada en la que percibirán sus haberes los jubilados provinciales con DNI terminados en 3, 4 y 5.



Perín



En otro orden, desde el Consejo se saludó a todos los habitantes de Subteniente Perín en un nuevo aniversario de dicha localidad. “Es un momento propicio para recordar que, a pesar de los tiempos críticos que vivimos, nunca debemos perder la alegría, porque como nos enseñaba Arturo Jauretche: los pueblos tristes no vencen”, se remarcó.



“Con mucha fe y esperanza: no bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, concluye el parte.

