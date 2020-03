Cuarentena: Vehículos y Seguros de Vida siguen con cobertura plena

Ernesto Saporiti, tesorero de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Formosa, aseguró que las compañías brindan la misma cobertura a todos sus asegurados durante la cuarentena. No cambian las condiciones de los seguros de vida, ni de los vehículos.Tras la extensión de la cuarentena obligatoria en Argentina y ante la propagación de información confusa en las redes sociales, Saporiti aclaró que mientras rige la restricción a la circulación la cobertura sigue idéntica, más allá de si la persona tenía un motivo justificado o no para dejar su hogar.La confusión surgió por información -falsa- que circuló en las redes sociales, según la cual en caso de siniestro el conductor tendría que demostrar que no estaba violando la cuarentena, es decir, que tenía un motivo que le permitía circular.“Las compañías van a cubrir a todos los vehículos que circulen, estén o no en infracción, también se cubren los seguros de vida. Van a cubrir a los autos, los seguros de vida -no solo de muerte- también hospitalizaciones en el caso de esta pandemia”, continuó.Saporiti informó que distintas compañías de seguro ofrecen descuentos a sus afiliados, “algunas ofrecen un descuento en las pólizas nuevas o que se renuevan del 30% o del 50%, la metodología la eligen las empresas, ya sea con débito, crédito o pagos electrónicos”.“Los vehículos se utilizan menos pero se siguen usando ya que hay que ir al supermercado, se hacen algunos trámites de fuerza mayor, pero sí la circulación es mucho menor y los siniestros también” , cerró.