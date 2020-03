REFSA: “Pasados los 180 días, los usuarios deberán regularizar su situación”

El gerente de la empresa Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA), ingeniero Benjamín Villalba, se refirió al decreto 104/20; recalcó que la suspensión del corte de energía eléctrica -por el término de 180 días- incluye sólo a los usuarios residenciales beneficiarios del programa Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño.En este sentido, Villalba puso en valor la implementación del subsidio, el cual fue “creado luego del abandono de persona que realizó el Gobierno anterior, cuando sacó de un plumazo la tarifa social eléctrica, y el Gobierno provincial se hizo cargo de esto con recursos propios”.Son 64.096, las familias dentro de “Esfuerzo Formoseño”, que por el término de 180 días no serán afectadas por un corte o suspensión del servicio de energía, según dispuso el gobernador Gildo Insfrán por decreto 104/20 (ad referéndum de la Legislatura Provincial). Lo propio para el servicio de agua potable.Villalba instó a la comunidad que “al día 181 se presenten en REFSA a realizar un plan de pago, de lo contrario tendrán una mochila muy importante con seis facturas impagas. Recomiendo a que el que pueda pagar, pague”, insistió.Puntualizó que si bien el organismo no atiende al público, las facturas se pueden abonar a través de la app Onda, home banking con tarjetas de débito, demás pagos electrónicos o el sitio web https://www.recursosyenergia.com.ar/Autogestion.“REFSA está trabajando en toda la provincia, garantizando el servicio eléctrico, nuestros medidores siguen marcando, los tomas siguen andando, las facturas se siguen entregando. No vamos a cortar la luz por 180 días a las personas que no pueden abonar el servicio, a las que están dentro del subsidio del Estado”, advirtió Villalba.Para finalizar, el ingeniero detalló que el beneficio alcanza al 33% del padrón de REFSA, el cual tiene 89.199 usuarios en toda la provincia.