SeTIC: “El objetivo es colaborar con la comunidad educativa” durante la cuarentena

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para contrarrestar la propagación del COVID-19, ante la suspensión de las actividades áulicas, el Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC), dependiente del Ministerio de Cultura y Educación, puso en funcionamiento un espacio de escucha activa destinada a docentes de toda la provincia.Se trata de la línea telefónica 3704 765379 habilitada para tal fin, con horario de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 20 horas.Es un complemento necesario donde los diversos profesionales del área social acompañarán y orientarán a los educadores ante esta situación de pandemia en la que la escuela y la casa se convierten en el mismo lugar para cumplir con la cuarentena establecida.Al respecto, la responsable del SeTIC, la licenciada Romina López, expuso que “el objetivo es que podamos colaborar con la comunidad educativa” durante este período de aislamiento social. “Por eso implementamos esta línea telefónica para poder hacer un espacio de escucha y contención, en principio, destinada a la población de los docentes”, agregó.“Esto también se pensó priorizando la tarea nueva que tiene el docente de tener que operar desde su casa, generar actividades y el proceso de enseñanza-aprendizaje desde sus hogares”, precisó.Por ello “esta posibilidad de la línea telefónica es lo que nos va a permitir seguir en contacto constante con el docente y no perder esta iniciativa de poder consultar al momento de sentirse desbordado o que no puede con la tarea, entonces la idea es que puedan encontrar este sistema de apoyo vigente en esta situación de aislamiento”.Valoró en ese sentido poder brindar un apoyo y una contención, marcando que “hemos notado sobre todo en las redes que las familias y los docentes necesitaban tenerlo para poder expresarse, sacarse las dudas o poder concretar alguna estrategia de contacto diferente”.López apuntó que “manejar las redes de comunicación implica tener cierto manejo ético, lógico y moral, donde muchas veces quedamos expuestos a situaciones como comentarios que por ahí no esperamos”, por lo cual “nosotros venimos a sumar un granito de arena a todo lo que el Estado provincial está ofreciendo actualmente”.Finalmente exhortó a “ver lo positivo de encontrarnos en nuestras casas hoy”, instando a “tomar esta situación con amor al prójimo, tratando de salir de la negatividad porque necesitamos estar fuertes, haciendo que el nivel de tolerancia sea lo más ameno posible”.“Esta demostración de amor que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros desde nuestro lugar tiene que ver con el cuidado –remarcó-. Ahí es donde tenemos que hacer asiento y poder sostenernos en que esto tiene que ver con un acto de amor”, concluyó.