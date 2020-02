Se posterga el inicio del Festival de la Corvina de Río

Autoridades provinciales confirmaron que debido a la inestabilidad climática reinante en la localidad de Herradura, quedó postergado el inicio de la XVIII Fiesta Nacional de la Corvina del Río.





El montaje de los equipos de sonido e iluminación que demandan el show artístico precisan de óptimas condiciones climáticas para brindar así seguridad al público que asistirá al festival.





El Festival quedará inaugurado el sábado a las 20 horas, de forma tal que en dos noches actuarán los artistas previstos para esta gran fiesta.





“Se posterga el inicio del festival artístico de la pesca de la Corvina para el sábado a las 20 horas por cuestiones de seguridad básicamente y se mantienen el resto de las actividades programadas como vóley de playa, clínica de pesca y torneo de pesca” explicó el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, organizador del evento.





“Hicimos un análisis con la comisión organizadora, luego de una lluvia de 170 milímetros que hubo hace 48 horas hace que las condiciones generales del predio no nos garantice la seguridad del predio, del escenario principal, con las luces y la electricidad, más la lluvia de ahora (20 milímetros). Todo esto no nos hace tener la seguridad de que todo funcione como debe ser y no corramos peligro” explicó el legislador.





Reconoció el esfuerzo que hicieron los emprendedores para instalar sus stands, pero los invitó a concurrir el sábado, día en que quedará inaugurado el festival.





En cuanto a la grilla de artistas, dijo Fernández Patri dijo que se trabaja en la reprogramación para que los “principales puedan estar el sábado y domingo”.





Pesca





El sábado a las 14 horas será la pesca de embarcaciones a remo, estando prevista hasta las 18 horas. Participan dos pescadores por embarcación, cada uno de los pescadores puede extraer cinco corvinas como máximo, es decir, un total de diez por embarcación.





Hasta el momento hay 640 pescadores inscriptos, aunque los organizadores calculan que superarán el récord del año pasado.





El pescado deben tener las medidas de 25 cm. así lo exige la organización siguiendo las normativas del área de control y fiscalización del Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia.





En tanto, el domingo para el torneo de embarcación habrá un récord de participantes, supera los 500 inscriptos, quienes para evitar o prevenir accidentes al momento del lanzamiento de las embarcaciones se les solicita que asistan con varias horas de antelación.





La largada está prevista para las 8.30 de la mañana con el procedimiento de que la pesca efectiva comienza a las 9 hasta las 12.30 y se podrán capturar 15 corvinas, cinco por persona.

Posteriormente será la entrega de premios y el clásico “almuerzo de camaradería” con las autoridades del gobierno provincial presentes.