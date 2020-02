Mayans y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado recibieron al candidato a embajador argentino en Paraguay

Buenos Aires, 6 de febrero. - El presidente del bloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, recibió hoy en su despacho de la Cámara Alta, junto con el flamente presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, el bonaerense Jorge Taiana, al candidato del gobierno nacional para ocupar la Embajada argentina en la República del Paraguay, y ex gobernador de la provincia de Chaco, Domingo Peppo.Ambos legisladores nacionales y el ex gobernador coversaron sobre temas importantes que están relaciones con la integración entre la Argentina y Paraguay, en particular, y la región sur del continente, en general, como la hidrovía Paraná-Paraguay, que conecta a través de un canal navegable desde el Norte de Brasil hasta la cuenca del Plata, así como distintos acuerdos comerciales y de mejora de las relaciones entre los países del Cono Sur vigentes.Entre los referidos convenios internacionales se encuentra el que creó la Comisión Binacional de la Cuenca del Río Pilcomayo para lograr un equilibrado y equitativo uso de las aguas del referido curso hídrico entre la Argentina y el Paraguay.Producto de ese entendimiento, por ejemplo, los dos países acordaron años atrás la puesta en marcha de una campaña de seguimiento del estado del Pilcomayo, con el objeto de evitar la existencia de obras de desvío de las aguas que puedan perjudicar el acceso debido a las mismas, un reclamo histórico de la provincia de Formosa.El encuentro se produjo minutos después de la conformación de la nueva comisión de Relaciones Exteriores y de Culto del Senado de la Nación, en la que Taiana fue designado por sus colegas senadores como presidente de ese cuerpo asesor de la Cámara a propuesta del oficialista bloque Frente de Todos.Mientras Peppo todavía debe conseguir el acuerdo de la Cámara Alta para su designación al frente de la delegación diplomática argentina ante el vecino país.