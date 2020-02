Inicio a pleno en la colonia del Parque Paraíso de los Niños

Se trata del quinto módulo de la colonia organizada por el gobierno provincial que convoca a niños de distintos barrios capitalinos. Este lunes, con la visita de niños de Monte Lindo que se encuentran en Formosa, en el marco del programa “Conociendo Mi Provincia”.Por la mañana, les tocó el turno a los niños vecinos de los barrios La Colonia, 12 de Octubre, Lote 111, Liborsi, Nueva Formosa y Quebrachito. Mientras que en el turno de la tarde fueron convocados los barrios Fachini, San Juan I y II, Urbanización España y San Antonio.La diputada provincial Otilia Britez acompañó el inicio del quinto módulo y brindó algunas declaraciones a la prensa al señalar que se trata de un acto de gobierno que pretende incluir a todos los niños de la ciudad.“Invito a los que hablan y critican algunas obras, como por ejemplo nuestro hermoso Parque Acuático a que vayan y vean como disfrutan los chicos en el lugar, lo que se los cuida, la parte médica, la logística, no se dejó nada al azar, esta todo planificado como nos pidió nuestro conductor” señaló.“Vinimos con casi 60 niños, me tocó traerlos, mis otras compañeras trajeron a 40 más, es una felicidad poder acompañarlos, es un barrio humilde, que recién está comenzando, que nos den esta posibilidad es muy hermoso” señaló Melina Rosa, referente del barrio Lote 111.Por su parte el profesor de educación física, Emilio Olarte dijo que todo un equipo de profesionales trabaja en la atención y contención de los miles de niños que cada verano participan de la colonia.“Es muy gratificante recibir a tanta cantidad de chicos semanalmente, todo un desafío en los tiempos que corren. La colonia tiene una finalidad, no solo entretener, sino inculcar valores” recalcó.“Hay grupos de profesores, estudiantes, guardavidas acreditados por la municipalidad, tenemos gente capacitada para recibir a los niños todas las semanas” indicó Olarte.