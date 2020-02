Comienzan las actividades del Encuentro Internacional de Arte Público

Este martes las 20 en el Galpón C del Paseo Costanero “Vuelta Fermosa”, se realizará el acto de apertura del Encuentro Internacional de Arte Público “Latinoamérica, unida por la Tierra”. El mism, es organizado y llevado a cabo por el area de Muralismo de la Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Cultura y Educación del gobierno provincial.“Desde el 4 al 10 de febrero se realizará el encuentro. Este año la temática es el cuidado del medio ambiente, por eso lleva el nombre de Latinoamérica, unida por la Tierra. Previamente, se hizo una convocatoria en donde los artistas fueron mandando su interpretación del tópico. La idea era generar conciencia acerca del cuidado de nuestros recursos y medio ambiente”, expresó Pablo Vancazur, integrante del equipo organizador.Con un total de 70 artistas, el Encuentro se desarrollará en distintos puntos de la ciudad capital y de la localidad de Herradura, de los cuales, 35 artistas son de capital y de El Colorado y otros tanto de diferentes lugares del país y del mundo: Corrientes, Chaco, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, San Juan, Jujuy, Santiago del Estero, Reconquista y Rosario (Santa Fe), Paraguay, Uruguay, México, Brasil, Colombia y Perú”.Una de las actividades es la confección de murales en distintos puntos de la ciudad Capital y de Herradura. “En la ciudad de Formosa se va a realizar en un circuito que abarca los barrios San Miguel, San Francisco y algunos domicilios del Fleming y San Pedro. Previamente, un equipo del área organizadora, realizó un relevamiento de los posibles lugares a intervenir y mediante la autorización de los vecinos, se trabajará en los muros de domicilios particulares, los cuales ya han sido preparados para que puedan ser trabajados”, agregó Vancazur.En simultáneo, en Herradura, entre el 5 y el 8, se llevará a cabo la intervención de la fachada del municipio y del acceso al predio del festival. “En esta actividad van a estar dos artistas de Buenos Aires que vienen a dar un taller de técnicas mixtas: mosaico y cemento directo y una artista de Reconquista reconocida internacionalmente”, comentó.Por otra parte, desde el 5 de febrero a partir de las 19 hs. en el Galpón C, se dictarán las siguientes charlas: “Artistas Visitantes y Conversatorios sobre Arte Público”; “Arte Público, una mirada de género” a cargo del grupo muralista Nereidas; “Muralismo Sociocomunitario, del colectivo Contra la Pared; “Situación Actual del Artista urbano en el escenario del Arte Público Latinoamericano” y la Presentación de la experiencia del Taller Infantil “Artistas Argentinos” (se extiende hasta el 8).Generalmente los artistas que vienen de afuera ya tienen la experiencia de trabajar en formatos grandes, algunos en forma individual y otros, en pareja.Desde un principio la recepción del público fue muy buena, La gente cuida los murales. Por ejemplo, si hacemos un recorrido hoy, veremos que se mantienen intactos, si fueron alterados fueron por modificaciones del espacio. Así que también hay una necesidad de la gente de contactarnos para ofrecernos sus paredes, eso hizo que este año fuera más fácil conseguir los muros (…).Dentro del circuito de capital se van a estar trabajando 30 murales en simultáneo, en lo que van a hacer domicilios y lugares fijos. En el taller infantil, serán cinco murales móviles y en Herradura, cuatro.Hoy inician siete días de actividades artísticas y culturales organizadas por un equipo formoseño que trabaja en pos de revalorizar, a través del arte y el trabajo en conjunto, las costumbres y raíces de distintos puntos geográficos del mundo y a la vez concientizar a la comunidad de la importancia de tópicos sociales relevantes, como en este caso: el cuidado del medio ambiente.Es importante destacar, que detrás del esfuerzo y trabajo de este equipo, se encuentra un Estado presente que apoya y se compromete con todas y cada una de las actividades que contribuyan en el aprendizaje y avance de la sociedad.Muralismo, un proyecto con compromiso socialEl Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público, surge con el objetivo de fortalecer la hermandad entre los países.Teniendo en cuenta la problemática de los países latinoamericanos, sus avasallamientos culturales y sociales y la necesidad de recuperar “la memoria histórica”, nace la idea de que la función de la pintura mural debe estar relacionada con el compromiso social del pintor muralista, reconstruyendo así el tejido social y logrando la participación de la comunidad. A la vez, logra crear un punto de conexión entre vecinos y extiende la posibilidad de expresión necesaria para un saludable desarrollo individual y social, todo a través del arte en los muros de la ciudad.Este proyecto se enmarca dentro de la política de integrar las fronteras, hermanados en la actividad mural como escenario plausible de evolución hacia ésta, ofreciendo el contrapeso del arte al alcance del público común, ayudando a tornar inteligible el contexto general inmerso en la dificultad de acceder a lo real verdadero, esta resistencia que promueve e incita el conocimiento. El desafío es la propuesta de “ir siendo” enmarcado en un proceso cultural de fortalecimiento de integración y hermandad fronteriza con sentido y con visión histórica.Desde el 2006, hasta el último Encuentro Internacional de Muralistas realizado en Febrero del 2019, se han registrado un total de 309 Murales que no sólo embellecen a la ciudad, sino que reflejan la excelente calidad de artistas comprometidos con un proyecto social.