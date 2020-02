Ingolotti recordó los inicios de la Fiesta de la Corvina y su actual crecimiento

El ex intendente de Herradura Aldo Ingolotti recordó los inicios de la Fiesta Nacional de la Corvina hace veinte años y se mostró entusiasmado por el actual crecimiento sobre todo del torneo de pesca.Destacó que en el año 2000 cuando surgió la iniciativa de realizar un torneo de pesca, junto a pescadores, la Federación de Pesca, la Municipalidad y el gobierno provincial se trabajó para impulsar la actividad.Señaló que buscando la participación de lugareños, se abrió la categoría de embarcaciones a remo, pero sólo se presentaron cuatro. En contraposición, esta modalidad inscribió a 414 equipos en la Corvina 2020.“Fue todo un desafió, fueron momentos difíciles, en algún momento se suspendió por cuestiones presupuestarias, se desarrollaba la Fiesta Nacional del Río y no teníamos suficiente presupuesto para iniciar esto entonces las primeras ediciones fueron en conjunto” recordó.“Los mayores no vivimos de los recuerdos pero no fue sencillo llegar a este nivel, lógicamente, el acompañamiento de los pescadores, de los vecinos y emprendedores fue una suerte de apuesta interesante, que está dando sus réditos, seguirá creciendo, porque la corvina con su generosidad, nos da eta posibilidad” consideró el ex jefe comunal.Para Ingolotti, “Esta fiesta mantiene una política de Estado y lógicamente la gente que pone su grano de arena para la organización, hay un aporte de idea, los emprendedores, si llegáramos a cuantificar el movimiento económico que se genera a nivel regional, no solo local, nos encontraríamos con sorpresas, no solo por la cantidad exponencial de participantes, sino como creció”.Comentó que este año sus hijas participaron del torneo de pesca, por lo que tuvo que recorrer varios negocios de venta de artículos de pesca en busca de algunos elementos y conversó con sus propietarios. “Me decían que este evento dinamiza su economía y no quiero imaginarme a los emprendedores gastronómicos y a los visitantes, es una fiesta en todo sentido” sintetizó.En igual sentido se pronunció el Secretario de Ciencia y Tecnología Julio Aráoz al recordar que el lanzamiento de la Corvina “fue una aventura, partió de la iniciativa de los pescadores que viendo la nobleza de este pez, decían por qué no hacer un torneo”.“Fue en el año 2000, se toma la decisión, un grupo impulsor, con el fuerte acompañamiento de la Federación de Pesca, el municipio de Herradura, el gobierno provincial, contábamos las monedas para hacerlo y el número de lancha no llegaba a 40 embarcaciones” señaló.Dijo que “Hoy es record absoluto en número de participantes, son satisfacciones compartidas, tiene un posicionamiento a nivel nacional como torneo y como fiesta, esto entusiasma, tiene mucho para crecer todavía, tomamos conciencia de que pasaron los años, pero sabemos que seguimos adelante”.Para Araoz, la iniciativa “Todavía no conoce el techo, un periodista autor de libros importantes vino a Formosa para incluirla y hablar sobre la cuenca del río Paraguay, como activo que tenemos”.