Caraballo: “A Bonadio se lo va a recordar como una mancha en nuestra administración de justicia”

El abogado Williams Dardo Caraballo, reflexionó acerca del fallecimiento del juez federal a cargo del Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py, Claudio Bonadio, a causa de un cáncer terminal.“Antes que anda como ser humano y persona creyente y cristiana, nos solidarizamos con su familia rogando resignación ante este hecho irreparable que es la muerte. Y yo como hombre de derechos siempre digo que la muerte está más allá de los debates políticos, judiciales, sociales y científicos; clausura toda discusión posterior, pero tampoco ese hecho convierte de por sí o por efectos del dolor, a las personas en buenas”, sostuvo el profesional.Y agregó: “Los abogados decimos que la toga no se mancha, y Bonadio lo ha hecho con su persecución sistemática, fundamentalmente en contra de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, la persona que él más persiguió con sus fallos judiciales”.En ese sentido, manifestó que “Bonadio fue instrumento del poder político del presidente Macri y su banda de delincuentes”, como también su “brazo ejecutor en el poder judicial”.“Pero hay algo que fue muy cruel de Bonadio y es no haberle permitido al ex canciller Héctor Timerman, salir del país para viajar a Estados Unidos y someterse al tratamiento del cáncer terminal que padecía”, argumentó.Y aseguró: “Esta prohibición aceleró y agravó su estado de salud y por supuesto precipitó su muerte, impidiéndole que goce por un tiempo más de la vida, de sus hijos, nietos y esto para mi es imperdonable. Fue abuso de poder”.Además, remarcó que de Bonadio “nos vamos a acordar más allá de su fallecimiento”, porque le daba un discurso peculiar y una velocidad distinta a las causas judiciales, más allá de los tiempos procesales y “en un mundo muy complejo”.“Se fue una vida humana y eso para mí es sagrado, entiendo yo que no corresponde hacer más ningún análisis en relación a este hecho y sí la historia, sobre todo quienes ejercemos el derecho y buscamos la verdad y la justicia, nos vamos a acordar por estos hechos que cometió como juez y ameritaron seguramente el jury de enjuiciamiento”, indicó.Y aclaró: “Porque era el juez con más denuncias en el Consejo de Magistratura pero no prosperaron por la protección del poder político que él tenía, que ahora se terminó y estamos todos bregando porque el proyecto de reforma judicial que el presidente Alberto Fernández va a someter a consideración del parlamento, traiga algo de credibilidad a este poder del Estado hoy tan devastado y caído en su imagen”.Caraballo opinó que la justicia recordará a Bonadio como “una mancha que tuvimos en nuestra administración de justicia” que violentó la división de poderes “sometiéndose al poder político en forma reiterada y sumisa”.“Y con un ánimo ejecutorio más allá de los límites de la ley penal y el procedimiento, violando la garantía de la defensa en juicio, la presunción de inocencia y en muchos casos la envestidura de las personas. Cuando el revanchismo está en manos de un juez no es justicia lo que se aplica”, concluyó.Causa de los bonos a militantes de CambiemosPor otra parte, Caraballo hizo referencia al estado de la causa por los bonos para desocupados de cinco mil pesos que los dirigentes de Cambiemos pagaron a sus militantes para fiscalizar la elección del 27 de octubre del año pasado.“Se tramita en el juzgado con competencia electoral es el n° 1 a cargo de la doctora Servini y como ultima diligencia, el 30 de diciembre, el ultimo día hábil judicial, en virtud del artículo 196 del Código Procesal Penal, le delegó al fiscal que hizo el requerimiento, Jorge Di Lello, la potestad de seguir investigando”, explicó el abogado.Y especificó: “O sea de avanzar con el sumario judicial y esto comprende que toda la investigación va a estar a cargo del fiscal Di Lello hasta que esté en condiciones de ser elevado a juicio”.También, como medida preliminar, la jueza citará a indagatoria del ex ministro Dante Sica, del diputado Buryaile, el ex secretario de empleo, Fernando Premoli y “de otros muchachos de Formosa como el doctor Herrera, Villalba, la señorita Zárate y el doctor Montoya, concejal radical del municipio de la capital”.