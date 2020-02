El IUF se sumó a la Campaña contra el Dengue

En la localidad de Laguna Blanca se realizó este lunes, un trabajo articulado para la prevención del dengue impulsado desde el municipio, en colaboración con delegados docentes del Departamento Pilcomayo y el Instituto Universitario de Formosa (IUF).En este sentido, el ingeniero Darío Villagra, Jefe del Departamento de Bienestar Estudiantil del IUF, aseguró que “Como cada año, a través de la invitación del Concejo Deliberante de Laguna Blanca, nos sumamos el cuerpo docente, no docente y estudiantes a la campaña de lucha contra el dengue”.Este trabajo es parte de una agenda y seguimiento conjunto bajo la premisa de que uno de los métodos más eficientes para evitar la transmisión del dengue consiste en reducir al mínimo las posibilidades de proliferación de los mosquitos Aedes aegypti que actúan como vector de ésta y otras enfermedades como el zika o chikungunya.El barrio intervenido fue el “Juan Domingo Perón”, el ingeniero explicó que “Se realizaron las visitas domiciliarias, se ayudó con la limpieza ya que mucha gente tiene cosas guardadas en sus patios y eso genera un problema mayor; el cuerpo sanitario colocó larvicidas y fumigó, entregamos folletería porque es muy importante que todos tomemos consciencia”.InscripcionesPor otra parte, Villagra informó que se encuentran abiertas las puertas del Instituto en Laguna Blanca y que el personal está trabajando en pos de la agenda 2020 para recibir a la nueva matrícula, como así también acompañar al alumnado en curso. Las carreras que se dictarán son Ingeniería en Producción Agropecuaria y Licenciatura en Turismo, estratégicas para el desarrollo provincial y regional.“Nos elijen jóvenes de distintos lugares, este año se inscribieron desde la Provincia del Chaco, ya no solo tenemos alumnos de distintos puntos de la provincia, ahora también de la región y ése siempre fue el objetivo, formar profesionales que sepan de nuestro suelo”, advirtió.El IUF, funciona en Laguna Blanca por Ruta Nac. N° 86 km 1352, desde la institución se destaca que sus estudiantes “aprenden haciendo” y están en contacto permanente con la comunidad; el 10 de febrero comenzarán los cursos introductorios a las carreras.Desde sus comienzos el Instituto tiene más de 20 egresados, e invita a los interesados a sumarse y se hace hincapié que para ello no hay límite de edad “para informes e inscripción también pueden hacerlo en Formosa Capital, en J. María Uriburu 609, casi Mitre, por internet en iuf@formosa.gov.ar , celular 3704308894”.Decisión PolíticaPara finalizar, el ingeniero puso en relieve la importancia de crear una institución educativa en un foco productivo, “Esto es fruto del esfuerzo del Gobierno Provincial, que además brinda becas de estudios exclusivas a los estudiantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, y gracias a ello los chicos sólo tienen que preocuparse por formarse”.“Otro punto clave a destacar es que desde el 2019 se brinda el desayuno a nuestros estudiantes gracias a la colaboración de la planta Nutrifor y los panes son brindados por la municipalidad, ya la obra de construcción del comedor universitario está próximo a culminar va en un 70%, todo garantizado por el Gobierno Provincial”, culminó.