Riacho He Hé: amplio programa de actividades deportivas y recreativas

La localidad de Riacho He Hé, cuenta con un programa de actividades deportivas para esta temporada de verano 2020. La variedad de propuestas incluye las disciplinas deportivas como hockey femenino, fútbol femenino, vóley femenino y masculino, vóley libre, beach vóley, básquet, entre otros.El intendente de la localidad, Rubén Solalinde manifestó que la variedad de propuesta incluye a todas las edades, libre y gratuitas. Pasó a detallar los días y horarios de cada una de ellas.Los días lunes, miércoles y viernes se desarrolla el gimnasio terapéutico para la tercera edad, es por la mañana en el polideportivo, y los turnos son de acuerdo a las edades y las diferentes necesidades físicas de cada uno de los que participan.Los viernes y sábados, las clases de zumba y bailes rítmicos, mientras que la próxima semana comenzará el vóley en varias modalidades: mini vóley, vóley femenino y masculino, beach vóley. Y este sábado 11, es la final del fútbol femenino.Todos los domingos habrá música y pelotero gratis en la plaza. En tanto, a partir de este domingo, comenzarán las clases de yoga, en el horario de las 17 en el salón del ex banco.Para el próximo lunes 13, arranca el programa “Vacaciones en tu Barrio”, que recorre las diferentes barriadas de la localidad llevando actividades recreativas, juegos, peloteros, cine; son todas totalmente gratuitas.También en este mes de enero se realizará el torneo de hockey femenino, cabe señalar que hay una escuela municipal de hockey femenino, el equipo de Las Águilas, que lleva adelante competencias con equipos de localidades de Laguna Naineck, Laguna Blanca, General Belgrano, entre otras. También, próximamente el torneo de básquet.Sobre la temporada de pileta, comentó el intendente Solalinde que se encuentran reparando un problema con los motores y los caños, que es una tarea que lleva adelante el Gobierno Provincial y que en los próximos días ya estará solucionado, para poder comenzar con la colonia de vacaciones.Sobre los carnavales para el mes de febrero, señaló que la semana próxima se reunirá con los encargados de las comparsas, más allá de que Riacho He Hé no tiene una tradición carnestolenda.