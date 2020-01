Niños y jóvenes de los talleres SuperArte disfrutaron de una jornada de recreación

El viernes 10, como resultado del trabajo mancomunado entre la Coordinación de Acción Social, la Dirección de Discapacidad y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de laCiudad de Formosa, los integrantes de los Talleres SuperArte iniciaron la Colonia de Vacaciones Municipales en las instalaciones de la Federación Médica, disfrutando de actividades físicas que incluyeron juegos recreativos y deportivos, para luego ingresar al natatorio. Al final de la jornada todos los chicos compartieron un sabroso refrigerio junto a los profesores, instructores y guardavidas.Con esta iniciativa, la Coordinación de Acción Social y la Dirección de Discapacidad buscan una inclusión real, permitiendo que las personas con discapacidades participen libre y alegremente en las actividades de la Colonia de Vacaciones, animandolas a que tengan roles similares a los compañeros.Como dice Ernesto Sábato: “El derecho a tener oportunidades nos hace capaces”. Por lo que trabajar de manera coordinada con los diferentes sectores de la Municipalidad, los padres y responsables de los chicxs y agentes de la sociedad civil, en pos de la equiparación de oportunidades, reducen las barreras, se satisfacen las necesidades y se promulgan los derechos a la recreación y bienestar general, promoviendose así una sociedad más justa para todos, aprendiendo a convivir con las diferencias.Es consecuente al perfil del Municipio llevar a cabo políticas y prácticas adecuadas que protejan el derecho a tener igualdad de oportunidades, de participar y compartir con el resto de las personas de la comunidad de todos los programas e iniciativas de esparcimiento. Por ello, los chicxs de los talleres SuperArte no sólo disfrutarán de la Colonia deVacaciones, con transporte, juegos y refrigerio, sino que también participarán este sábado 11 del torneo de Pesca Inclusiva, en conmemoración a Alfredo Pichino, de 14:00 a 17:00 hs, organizada por la Barra Locura Pesquera y el viernes 19 realizarán Paseos en Lanchas por las aguas del río Paraguay, a partir de las 15:00 hs.“Por que todos somos iguales…….No importan nuestras diferencias…… No andar, ni ver, no escuchar, ni sentir……….. esto no es una limitación. Limitación es no tener una oportunidad”. (Eduardo Galeano)