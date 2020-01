Remarcan que se va reactivando el turismo interno nacional

El doctor Pablo Córdoba, director de Transporte de la provincia, subrayó que tras la aplicación por parte del Gobierno Nacional del recargo del 30% a los viajes internacionales "poco a poco se va reactivando el movimiento en el sistema de turismo interno"."Tanto la semana pasada como ésta hubo bastante movimiento hacia no sólo el interior de la provincia, sino también a distintos puntos turísticos nacionales", manifestó el funcionario, apuntando que debido a ello se reforzaron los servicios.Hizo notar que la Terminal de Ómnibus de la capital se vio casi colapsada días pasados, remarcando que ese hecho "habla a las claras de que poco a poco se va reactivando el movimiento en el sistema de turismo interno"."Es lo que se busca lograr con este recargo del 30% a los viajes internacionales que algunos no entienden -aseveró-. Se apunta a reactivar la economía a través del turismo interno, que la gente en vez de irse afuera viaje a los diferentes puntos turísticos de nuestro país que son tan lindos y variados", subrayó.En ese sentido, comentó que entre los destinos más elegidos están Buenos Aires, la costa atlántica y Córdoba, para los que prácticamente están colmados los servicios. "La costa argentina está teniendo una excelente temporada", remarcó el titular de Transporte.En tanto, en Formosa "siempre nuestro mayor fuerte es todo lo que es el tramo de la ruta nacional 81, donde la empresa Puerto Tirol tuvo que poner refuerzos hasta Riacho He Hé, Laguna Blanca y toda la zona norte de la provincia".Indicó que "también reforzamos las salidas a El Colorado, donde se encuentra el parque acuático que está trabajando muy bien, por lo que habrá un servicio puerta a puerta que desde la semana que viene va a estar saliendo los sábados y los domingos desde la plaza San Martín hasta el parque acuático, volviendo en horas de la tarde".A su vez "para Herradura también estamos reforzando los servicios en los horarios de playa, teniendo en cuenta que el 'jardín' de la provincia está teniendo una temporada muy importante".Férreos controlesConsultado respecto de los exámenes que se les realizan a los choferes, Córdoba expuso que "hemos intensificado todos los controles", señalando que "un caso concreto se dio el día 25 de diciembre, el día de Navidad, un servicio nacional que salía desde Clorinda a La Plata de la empresa Flecha Bus arrojó positivo el alcotest en la segunda ciudad de la provincia, en base a un operativo que realizó la Policía de Tránsito. Los dos, tanto el chofer como el auxiliar, dieron positivo, se paralizó el colectivo y los pasajeros debieron ser transportados en otro micro del mismo grupo empresario".Por otra parte, con miras a la Fiesta Nacional de la Corvina 2020 confirmó que este viernes, en horas de la mañana, se hará una reunión en el salón del Fon.Fi.Pro. organizada por el Ministerio de Turismo, de la que participarán todas las áreas de Gobierno que intervienen en el evento para delinear las acciones organizativas."Vamos a estar trabajando para garantizar el transporte para esta fiesta tan importante. Ya estuvimos en contacto con las empresas tanto urbanas como con Godoy y Puerto Tirol para que hagan sus presentaciones acerca de la cantidad de unidades que estarían dispuestas a poner a disposición", finalizó.