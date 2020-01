Svartz, sobre el salvataje financiero de Nación a las provincias: “Formosa tiene las cuentas ordenadas y con un superávit fiscal”

Julio Svartz, economista formoseño, opinó sobre el auxilio financiero de la Nación a muchas provincias –en principio fueron cinco- y se irán sumando otras, y en todos los casos son por tomar deuda en dólares en la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Sin embargo, aclaró el consultor económico, que la administración del Gobierno de Formosa es una de las pocas, que tiene las cuentas públicas equilibradas y con superávit, para destacar en esta coyuntura de endeudamiento feroz de las economías provinciales.Por eso dijo Svartz, “me parece muy oportuno citar las palabras del gobernador Insfrán” en el último acto en Pirané (donde inauguró nuevas obras) cuando se refirió a esta situación avisando a los formoseños que “le ofrecieron a la provincia y a él principalmente tomar deuda por 1000 millones de dólares como lo hicieron otras provincias, que hoy están viviendo esta situación compleja justamente por endeudarse en dólares y él dijo que no iba a anteponer el interés de todos los formoseños con un endeudamiento que no tenía sentido”, manifestando el acierto en la decisión del primer mandatario, que hoy luce junto a provincias como San Juan y La Pampa, economías que pueden hacer frente a una crisis económica producto de la gestión del ex presidente Macri.Para brindar más detalles sobre esta situación actual de muchas provincias –cinco- ya fueron asistidas por la nueva administración federal de Alberto Fernández “siendo el caso más latente, la provincia de Chubut que tomó deuda en dólares y hoy vive una situación económica muy compleja, sin poder pagar salarios, ni aguinaldo”, apuntó, por lo hoy la Nación debe ir en apoyo económico, “pero no es el único caso también Chaco, donde el presidente estuvo el miércoles y donde ha brindado una asistencia de 2.000 millones de pesos”, agregó.Sobre estos dos casos Chubut y Chaco, se refirió Svartz como otra impericia de Macri, en el sentido de que ambas provincias recurrieron a tomar deuda con moneda extranjera siendo avalados por el ex presidente y ahora “también salió la información que provincias como Jujuy –que fue oficialista del gobierno de Cambiemos- también debe pasar por las oficinas del ministerio del Interior para pedir ayuda financiera porque no puede cubrir los gastos que tiene”.Sin embargo, advirtió que uno espera que también Formosa forme parte de esta lista de provincias, que van a pedir auxilio financiero a la Nación y “lo que uno tiene que explicar es que Formosa tiene las cuentas ordenadas por tener un superávit fiscal nuevamente y eso demuestra que con los recursos propios principalmente se pudieron continuar las obras públicas que uno puede ver”, -detalló-. Sabemos encima que la provincia no contó con ningún apoyo financiero por parte de la gestión de Macri, sin gestionar ninguna obra nueva ni tampoco con algún salvataje o ayuda, sino más que nada con el pacto fiscal que se había firmado en 2017 y únicamente se solventó con la Coparticipación que le corresponde de forma constitucional”.Concluyendo que al mirar este panorama “negro” financieramente para las provincias, lo que demuestra es la realidad de lo que hoy se vive en el país que es “tierra arrasada”. “Y como lo dijo, también el presidente Alberto Fernández en Chaco, que quienes hoy más tienen, tienen que poner un poco más de esfuerzo, porque hay gente que no puede tener un plato de comida”, afirmó Svartz.SIN DISCRIMINACIÓN POLÍTICATambién Julio Svartz, hizo referencia a que el endeudamiento feroz en dólares de las administraciones provinciales se debió al aval de Nación en la gestión de Macri, “fue quién avaló esas deudas y no hay que olvidarse que en 2017 el dólar estaba a $ 17. Entonces no solamente les generó un gran problema con la deuda en dólares sino que hoy con la devaluación brusca que vivimos estamos teniendo que esas provincias cuatriplicaron su deuda en pesos porque la devaluación que tuvo la moneda que pasó de $17 a $63 cuando se va el presidente Macri golpeó también a las arcas de los estados provinciales”, explicó, para tomar dimensión del fracaso de la gestión de Cambiemos en todos los ámbitos, tanto interna como externamente.“Pero además cuando se endeudaron tampoco Macri les dio un proyecto productivo, o industrial o de obras en infraestructura, sino que les dijo “usen la plata para lo quieran”, que fue otro problema porque había provincias que estaban pagando gastos corrientes, que estaban pagando salarios con deuda y eso es lo más perjudicial que puede tener la economía de una provincia”, insistió sobre la dimensión y la profundidad del endeudamiento que llegó a Nación a girar 5.600 millones de pesos, en principio a cinco provincias del país.Ahora informan medios nacionales, que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ferviente opositor del kirchnerismo y que jugó fuerte en la última campaña presidencial a favor de Macri y que llevó a Alberto Fernández a la presidencia, recurrirá también a solicitar un auxilio financiero a la Casa Rosada.Svartz dijo: “Los gobernadores que estaban alineados con el presidente Macri, y principalmente Morales, Larreta, Vidal no nos olvidemos que a ellos le dieron ATN (ayuda del Tesoro Nacional) y todo el dinero suficiente todo el tiempo, sino que también estas provincias- especialmente la de Jujuy- no tuvo un progreso para decir que le dio tanta plata, uno podría decir se instalaron industrias o algo que financie para que la provincia sea sustentable en el tiempo, todo lo contrario. Le dio dinero a Morales, quién decidió meter la plata en la bicicleta financiera, especular y así generar mayor rendimiento, pero lo que generó es pérdidas porque hoy se lo ve golpeando las puertas de Casa Rosada”.Sobre el caso de Morales, pidió recordar la postura totalmente diferente que recibió Gildo Insfrán: “Muy diferente fue con Insfrán, que cuando asumió Macri en el 2015, dijo quién era Macri que iba a hacer, dijo como iba a dejar el país y por eso no recibimos un peso de la Nación”.“En cambio teniendo a Morales, un criticó desde siempre de la gestión del kirchnerismo, hoy el presidente Alberto Fernández lo va a recibir. Entonces cuando el presidente habla que la Argentina todos tenemos que ponerla de pie, también están incluidos los opositores”, finalizó.