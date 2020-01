Tareas de georreferenciación en Herradura

Con miras a la realización de la edición 2020 de la Fiesta Nacional de la Corvina, en la localidad sureña de Herradura se llevan adelante trabajos de georreferenciación tanto en el río y la laguna como en la zona urbana, a los efectos de que pescadores y visitantes puedan contar con información certera.Así lo precisó la licenciada en Geografía Patricia Pastor, quien junto al experimentado pescador Reinaldo Saporiti y equipos técnicos se encontraba efectuando las tareas de georreferenciación."Estuvimos en la desembocadura del riacho Caibota, cerca de la localidad de Herradura, que es parte de la cancha de pesca que tiene el Festival de la Corvina y lo que hicimos fue recorrer y georreferenciar todas las zonas de pesca y los pozos para armar una carta náutica", pormenorizó.Señaló que "contamos con equipos de GPS y con técnicos y la idea es que cuando nos visiten poder disponer de información georreferenciada para los pescadores que no son de acá o los que no conocen esta zona puedan llegar por ejemplo al Caibota, a la isla Herradurita y a un montón de lugares y que estén tranquilos, puedan pescar, sin estar dando vueltas o perdiéndose"."El objetivo es darle información al pescador o al turista que quiera disfrutar del río pueda recorrer los puntos de referencia en la zona con su embarcación de manera tranquila y disfrutar", explicó.Indicó que si bien en la pesca de la corvina "intervienen muchos factores, como la época del año, la altura del río y las condiciones climáticas, con esta tarea lo que vamos a tener es básicamente información georreferenciada de los distintos pozos de pesca".Por otro lado, consideró que "es muy valiosa esta información porque vienen pescadores de otras partes, empiezan a dar vueltas, se pierden, se quedan sin combustible o pueden sufrir algún tipo de inconveniente con su embarcación, llaman por teléfono y no saben decirle al rescatista en qué lugar están. En cambio, con estos datos se van a poder ubicar mejor, con lo cual se va poder acudir más rápido a un rescate"."Estamos tratando de generar información con calidad, con todos los sistemas que tenemos hoy en día, donde las coordenadas geográficas nos permiten ubicarnos mejor y solucionar los problemas más rápidamente, como también disfrutar de mejor manera la naturaleza", aseguró Pastor.Refirió que "esto también lo estamos complementando con un relevamiento en la zona urbana de las áreas de camping, teniendo en cuenta que el visitante viene con un proyecto de esparcimiento, recreación y pasarla bien, pero también puede llegar a necesitar un taller mecánico, una gomería, una farmacia”.“Aparte de los lugares para comer y el alojamiento, siempre hay un montón de otras necesidades y lo que queremos con esta información es que realmente el visitante tenga cubierta todas las expectativas y necesidades", finalizó.