Parra: “El objetivo de nuestra gestión es apuntalar a nuestra juventud”

El profesor Renzo Parra, Presidente de la Comisión de Fomento de Colonia Pastoril, aseguró que su gestión se basará en el acompañamiento hacia los jóvenes de la localidad.Parra es reconocido por ser -junto a Arnaldo Barrios de Estanislao del Campo- uno de los intendentes más jóvenes de la Provincia de Formosa, “estamos disputando el puesto con el compañero “Pirulo” Barrios a ver cuál es el más joven”, referenció.“Se hace hincapié a la juventud comprometida y es así, pero también es gracias a una decisión política por parte de nuestro conductor, el gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, él nos da esta gran oportunidad dentro de la política y lo valoramos mucho”, continuó.En el mismo orden agregó que “también tenemos un vicegobernador muy joven y nos vemos muy acompañados por la juventud del modelo formoseño”.Al referirse a su gestión, Parra manifestó “asumimos el 10 de diciembre y es un proceso al que nos estamos acomodando. En nuestro programa de gobierno los jóvenes serán una de las aristas principales, apuntalar a los jóvenes, apuntar apuntar a la juventud; y para ello hemos creado la oficina de Asuntos Juveniles que está representada por el ex presidente de la FeCES, Fernando Alegre”.Explicó también que otra de las aristas a trabajar es la producción, “queremos recuperar el hábito de la producción ya que nuestra localidad no produce como antes, o prácticamente dejó de producir, necesitamos insertarnos en el ámbito productivo y en pos de ello vamos a trabajar”.Programa de verano“El Gobierno de Formosa trabaja arduamente en la inclusión, en la federalización de los derechos, de esta manera vemos como todos los niños de la provincia pueden visitar y disfrutar la colonia de vacaciones, el parque acuático, recorren la ciudad de Formosa, esto es maravilloso porque muchos no pueden ir por sus propios medios. En este marco es que hoy regresó una delegación que visitó la ciudad con el programa Conociendo mi Provincia”, relató el intendente.Sobre las actividades previstas para este verano 2020, Parra comentó que están abiertas las inscripciones para clases de zumba, y que en lo deportivo se realizarán torneos de vóley mixtos, femeninos y masculinos, “estamos inscribiendo y ya contamos con 18 equipos en la nómina”.Los niños en edad escolar también tendrán sus días ocupados ya que para ellos se programaron talleres literarios en los cuales se recrearán relatos de mitos y leyendas propios de la región, a cargo de la profesora Gladys Maciel.“Para quienes quieran aprender teatro vamos a iniciar el taller a fines del mes de enero, estará destinada a niños y adolescentes, y lo dictará la profesora de teatro Laura Gauto”, detalló Parra.En este sentido cabe mencionar que se están llevando a cabo diferentes actividades deportivas en las localidades del interior provincial y esto posibilita el intercambio de aprendizaje y experiencias de los jóvenes, ante esto, el jefe comunal comentó que una delegación de 15 mujeres de Pastoril se encuentra participando en la localidad vecina de Riacho He Hé de un torneo de vóley.Para finalizar, el joven intendente aseguró “soy docente, voy a seguir siéndolo toda la vida porque es lo que elegí ser, hoy el pueblo me eligió para ocupar este lugar y voy a trabajar para estar a la altura de esta responsabilidad. No hay que olvidarnos de dónde venimos y yo me sigo juntando a jugar al fútbol en la canchita de nuestro pueblo, recibo gente en mi casa y voy a la casa de mis vecinos si me solicitan. Estoy a consideración del pueblo y entre todos vamos a construir el Pastoril que deseamos”, culminó.