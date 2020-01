Funcionarios provinciales se reunieron con el Ministro de Transporte de la Nación

Este martes por la mañana, en Buenos Aires, se realizó la primera reunión federal del Ministerio de Transporte de la Nación, encabezada por el titular de la cartera Mario Meoni y de la cual participaron representantes del área de las 23 provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires.Por Formosa, estuvieron presentes el director de transporte provincial, Pablo Córdoba; y el administrador de la Dirección General de Vialidad provincial, Fernando De Vido.Córdoba, relató que durante el encuentro se presento al equipo de trabajo y brindó detalles de los temas abordados.“Expusieron cuáles eran los lineamientos básicos que dio el presidente de la Nación para trabajar en los próximos meses a corto, mediano y largo plazo en todo lo que compete al transporte público de pasajeros ya sea urbano, interjuridisccional, de jurisdicción nacional y provincial y las líneas aéreas”, manifestó el funcionario.Y siguió: “Tiene un trabajo muy amplio en cartera de transporte, pero básicamente lo que nos demostró es que se va a trabajar de forma federal, no se va a centralizar nada, se convocará a todas y cada una de las provincias para debatir punto por punto las políticas en materia de transporte”.Un apartado especial tuvo el tema de subsidios al transporte público de las provincias y la existencia de una inequidad relevante en cuanto a la distribución del mismo, porque “todo queda en Buenos Aires y llega muy poco al interior”.“Se va a trabajar en un esquema para buscar esta equidad y garantizar que aquellos lugares del interior que estén distantes de las capitales de las provincias también cuenten y esté garantizado el transporte”, aseguró Córdoba.Además, en la reunión, el ingeniero De Vido planteó que Formosa no se suscribió a ningún convenio porque resultaba inequitativo para la provincia, ya que “con los criterios que había adoptado el gobierno anterior para Formosa, nos perjudicaba oportunamente”.Y que se necesitaba una revisión “lo antes posible” para que Formosa cuente con un subsidio que durante los cuatro años del gobierno anterior no percibió; y por lo cual la provincia aporta 15 millones de pesos todos los meses al transporte urbano de capital.“Que fue por un esfuerzo que hizo el Gobernador para que no se dispare la tarifa dentro de lo que son los servicios urbanos”, explicó el funcionario.Por último, recordó que Formosa aún no tiene sede de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y que en ese eje también se trabajará para poder obtenerlo.“Cuando estaba Randazzo estuvo a punto de salir pero lastimosamente concluyó su gestión sin poder implementarlo en Formosa”, argumentó Córdoba.