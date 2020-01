En Formosa hay al menos 6 casos de dengue tipo 4, todos importados de Paraguay; piden usar repelente

Desde la cartera de salud provincial insisten en continuar con las medidas preventivas para evitar picaduras, pero también desechar reservorios de agua para disminuir la presencia de mosquitosEl director del Hospital Central el Dr. Mario Romero Bruno, médico epidemiólogo, confirmó que en Formosa se diagnosticaron al menos seis casos de dengue, serotipo 4, todos importados de Paraguay. Ante este panorama, se insiste a la población continuar con las medidas de prevención y utilizar repelente durante todo el dìa, reforzándolo cada tres horas.“Se dio la situación esperada debido a los casos que está habiendo en Asunción y que ya lo venimos comunicando hace tiempo, inclusive Nación también comunicó al respecto de que están circulando 3 serotipos en el país vecino Paraguay, que son los serotipos 1, 2 y 4”, inició.Al respecto recordó que “nosotros tenemos antecedentes, años anteriores de haber tenido el serotipo 1. En esta oportunidad tuvimos dos personas que habían viajado los primeros días de enero a Asunción y volvieron a nuestra provincia con síntomas febriles. En el hospital Central inmediatamente se aplica el protocolo ante los síntomas sospechosos que estos dos pacientes presentaban: fiebre sin foco evidente u origen muy claro”, detalló.Indicó que se le realizaron los estudios correspondientes y de esta manera se pudo llegar rápidamente a un diagnóstico, en el hospital de Alta Complejidad, de dengue tipo 4.“Esos dos fueron los primeros casos, posteriormente tuvimos 4 casos más, todos ellos provenientes del Paraguay, esto quiere decir que estamos teniendo casos importados, que vienen de la República del Paraguay, concretamente Asunción, llegan a Formosa con el virus, teniendo su cuadro de enfermedad que dura generalmente de una semana a diez días, pero ninguno ha presentado complicaciones”, explicó.Aclaró que una vez que se llega al diagnóstico, no sólo se atiende al paciente, sino que también las brigadas sanitarias proceden al bloqueo reforzando el trabajo que se viene haciendo durante todo el año. “Gracias a este trabajo podemos decir que, por ahora, no tenemos circulación viral”, resaltó Bruno.Ante todo, advirtió: “Debemos recordar que más allá de todo el accionar diario que realizan las brigadas en toda la provincia, los casos pueden aparecer si la comunidad no toma conciencia de que es un trabajo que lo debemos hacer entre todos. Este es un trabajo que comienza en la casa, en los patios, eliminando todos los criaderos posibles, desde una tapita de gaseosa, los plásticos, todo lo que pueda contener agua de riego, de lluvia, los bebederos de los animales”.Monitoreo en distritos sanitariosRubén Díaz, director de supervisión y monitoreo de los distritos sanitarios, a cargo de las tareas preventivas de la lucha contra los vectores comentó que las brigadas sanitarias visitan casa por casa, donde se instruye al vecino, se le aconseja la eliminación de todos los elementos no utilizables, es decir, eliminar o vaciar todo lo que pueda servir como contenedor, grande o pequeño, de agua.“En nuestra provincia durante todo el año tenemos temperaturas muy altas, sobre todo en verano, el clima ideal para la cría y maduración de los huevos del Aedes aegypti. Por ello, es el trabajo diario que se realiza, desde la aplicación de larvicidas, fumigaciones y descacharrizados, tanto en el domicilio como en el peridomicilio, fumigaciones en plazas, calles, paseos y lugares de gran tamaña, se utilizan máquinas pesadas que se transportan en camionetas”, explicó.Señaló que, ante las sospechas de casos de dengue, se realizan los bloqueos que consisten en la visita de la casa donde vive el paciente con síntomas sospechosos y la fumigación espacial y domiciliaria en las 9 manzanas a la redonda, se buscan más febriles.“Para la campaña provincial que se viene realizando hace muchos años nosotros contamos con equipamientos, máquinas pesadas, más de 25 camionetas, insumos y todo lo necesario para poder llevar adelante los 365 días del año este trabajo preventivo. Hace días atrás recibimos más equipamientos que fueron distribuidos en diferentes lugares de la provincia”, refirió.