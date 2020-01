La playa municipal de Clorinda se colmó de gente, quienes disfrutaron del programa “Viví el Verano 2020”

En el marco del programa “Viví el Verano 2020 en Formosa Hermosa”, organizado por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Turismo este domingo se promocionó la playa municipal de Clorinda, que estuvo colmada de gente en una jornada muy calurosa en la localidad, ubicada a poco más de 100 km y siendo la segunda de importancia de la provincia.De esta manera, el Ministerio de Turismo organizó conjuntamente con la municipalidad de Clorinda una serie de actividades como ser deportivas y recreativas, pero además espectáculos musicales en un escenario que se montó en el balneario municipal. Los artistas que se presentaron fueron Javy Ve y Joahana y su grupo Primavera; además de batucadas, show de comparsas, clases de zumba. De Capital asistieron integrantes del Taller de arpas denominado “Formando Arpegios”, que es un programa de la subsecretaría de cultura de la provincia.En lo estrictamente deportivo, hubo torneo de pesca, paseos en lanchas, competencia de beach vóley, también competencia de motos en el corredor local, todo en el ámbito de promocionar la localidad que es una de las puertas de entrada a la provincia y al país.El diputado nacional, Ramiro Fernández Patri, fue una de las principales autoridades presentes en lugar y quien agradeció a los clorindenses por la cálida recepción y los llamó a sentirse orgullosos por la hermosa playa que tienen. Al tiempo que destacó el trabajo de la municipalidad que permitió contar con el lugar que desde diciembre pasado se encuentra habilitado por la Prefectura Naval Argentina.“Clorinda es un lugar estratégico que limita con la capital de un país como es Asunción. Estar acá a la vera del río Paraguay y ver los edificios de esa capital paraguaya nos demuestra que estamos integrados a través de este rio que nos une. Pero, además nos pone en sintonía de lo que es pensar el turismo regional, ya no como provincias particulares sino como regiones integradas, con todo el Litoral argentino junto, que es una región que tiene que ser el pulmón verde al que vengan a recorrer como un destino alternativo a los tradicionales”, explicó el licenciado, un hombre muy vinculado al desarrollo turístico de la provincia.Luego, agregó, que desde el Gobierno Provincial, “la gestión del gobernador Gildo Insfrán estamos trabajando en promocionar cada rincón de la provincia, por eso vinimos a mostrarles a todos los formoseños a través de la Red Formoseña de Medios que Clorinda es un orgullo para todos, que no es solamente una ciudad comercial como típicamente se la conoce sino que hoy también se está reconvirtiendo. Porque a partir de lo comercial también tiene que mostrar lo turístico, tiene que mostrar la gastronomía particular que tiene, a sus artistas, a su música, a su parte productiva. Así que esa es la nueva concepción del turismo que estamos promocionando”.Sobre el Bañado La Estrella, una de las siete maravillas naturales de la Argentina, apuntó Fernández Patri: “es el sello de calidad que nos va a permitir entrar en un radar de un montón de turistas que por allí no tenían a Formosa en su mira, que hoy van a venir”.Para nuevamente argumentar que ese punto estratégico a nivel turístico que representa el Bañado La Estrella, hay que sumarle otras propuestas como “lugares alternativas”, como ser Clorinda. “La idea es lograr que no sea solo un lugar de tránsito Clorinda sino que tiene que servir para que visiten más días la localidad, y por eso esta playa es para que vengan a refrescarse pero que conozcan que tenemos otros lugares”, insistió sobre una nueva mirada con relación a lo turístico.Por último, el pasado sábado se presentó en Herradura, el programa “Viví el Verano 2020 Formosa Hermosa” que promocionó la playa municipal y sobre eso dijo el diputado nacional que este domingo mantuvo una comunicación telefónica con el intendente de Herradura (Ernesto Heizenreder), quien le dijo “no entraba un alfiler en la playa”, es decir, que estaba totalmente colmado. A lo cual, sintetizó Fernández Patri: “quiere decir que este trabajo de promocionar las localidades va teniendo sus logros y –recalcó-, siempre atendiendo a los formoseños que son el principal turista que tenemos, quienes a través de ésta difusión se están enterando las oportunidades que hay y las están visitando”.A su turno, el intendente de Clorinda, Manuel Celauro expresó su alegría por contar nuevamente los clorindenses con una playa para disfrutar del verano 2020, explicando que en los últimos siete años fue imposible contar con un balneario producto de las últimas inundaciones.Al respecto dijo: “llevó ocho años como intendente, pasé por varias inundaciones y este lugar estuvo cubierto por agua al menos en los últimos casi siete años. Así que fue un trabajo importante que hicimos desde la municipalidad para recuperar el terreno, limpiar los camalotes, rellenar y emparejar todo, lo cual estamos muy contentos por como quedó la playa”.Otro tema que se refirió fue al temporal que hace pocos días azotó la localidad, ubicada a poco más de 100 km. de la capital formoseña. “Fue un temporal complicado, que en menos de 48 horas normalizamos el barrio Porteño Norte que fue el más golpeado por el “mini tornado” que sufrimos, con más de 40 casas que fueron afectadas, también cayó un tinglado de polideportivo municipal. Pasaron cosas graves, pero por suerte no hubo vidas humanas que lamentar”, describió lo acontecido, para agregar que desde el Gobierno Provincial tanto el Gobernador como el Jefe de Gabinete, se comunicaron para ofrecer ayuda a la municipalidad y a los afectados por el temporal.Sobre los corsos señaló que se iluminó totalmente tres cuadras de las calles que serán el corredor de las comparsas que se están preparando y que cuentan con el apoyo de la comuna.Por último, Celauro consultado sobre la llegada del nuevo gobierno nacional del presidente Alberto Fernández, -coincidió como otros jefes comunales de la provincia-, que “tiene muchas esperanzas”, en especial en lo relacionado con obras que han sido paralizadas por el gobierno macrista. Mencionó el caso de la obra de agua potable “que es determinante”, para la localidad, y recordó que en su visita a la ciudad el expresidente Macri, le había prometido que volvería para inaugurarla.Así también el caso de la ruta nacional N° 11, en el trayecto a Clorinda “que está en una situación lamentable, una gran cantidad de accidentes hemos tenido por el desastre en el que se encuentra la ruta”, sostuvo.Para finalmente concluir que con Alberto Fernández lo que cambia es la visión “tiene una mirada totalmente distinta a la del gobierno anterior, y es lo que nos hace falta para poner en marcha nuevamente el país”.