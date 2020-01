La pileta de la Mutual Policial, otra opción para el verano 2020

Nuevas y modernas infraestructuras se inauguraron en las instalaciones de la Asociación Mutual Policial ubicado en el barrio San Antonio, en el Complejo Polideportivo “28 de Mayo”, que incluyó nuevas piletas, y que permitirá de esta manera sumar una nueva opción referida a colonia de vacaciones en la capital.Así lo confirmó el subjefe de la Policía de la provincia, Cirilo Bobadilla, quien explicó que hace dos semanas dio inicio la colonia de vacaciones para los hijos de los afiliados de la mutual, que “ahora podrán contar con una moderna pileta de natación”, agregando que fue una importante inversión de la Asociación Mutual Policial.Además, se debe sumar la construcción de un mini parque acuático para los niños y niñas, siendo “nuevas alternativas que se suman al parque acuático “17 de Octubre, el tradicional Paraíso de los Niños, y ahora también la Mutual Policial cuenta con un lugar de esparcimiento y recreación para los formoseños”, sostuvo el subjefe Bobadilla. Añadió que también la ciudadanía puede asistir a las piletas, únicamente pagando una cuota mínima.La piscina que se inauguró es dimensiones: largo 26 metros por ancho 15 metros; una profundidad de 4 metros y tiene una capacidad para 390 personas.El profesor Alejandro Galeano acerca de la colonia de vacaciones en la mutual, comentó que la primera parte incluyó recreación y juegos deportivos con los niños y niñas que van desde los 5 hasta los 14 años de edad. Mientras que la segunda parte se pone en marcha con la inauguración de la pileta de natación, donde se le enseña a los niños a nadar en varios estilos, y que se divide de acuerdo a las edades. Al cierre de la colonia, se les sirve un refrigerio.Además, dijo que la cantidad de niños y niñas que participan es un promedio de 140 a 170, sumándose también particulares, que pagando una mínima cuota puede participar.La colonia de vacaciones se dicta de martes a viernes de 8 a 11.30 horas.CAPACITACIÓN PARA RESCATISTAS ACUÁTICOSTambién, allí se llevará adelante la capacitación para el personal del Cuerpo de Bomberos referido a situaciones de rescate acuático. Sobre la temática, uno de los profesores del curso, Nahuel O´Higgins, explicó que cada año se realizan las capacitaciones, que se dividen en tres etapas.“La primera para principiantes para el personal que recién viene al cuerpo de bomberos que no saben nadar, en la segunda etapa tratamos de pulir y mejorar la técnica de los diferentes estilos acuáticos, y la ultima la etapa de rescate individual con los materiales que debe utilizar el rescatista al momento de actuar en la práctica”, explicó O’Higgins, quien pertenece al Cuerpo de Bomberos de la provincia.Por último, contó que en el último tiempo no hay tenido intervención con relación a rescates en el agua, y lo vinculó con las medidas de prevención que llevan adelante los guardavidas que vigilan constantemente a las personas que asisten a las piletas, y debido a eso no hay tenido actuaciones referidas a rescates de personas.