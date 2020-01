El presidente Alberto Fernández encabezó la inauguración de un complejo de viviendas en Chaco

El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana la inauguración de un complejo habitacional de 25 viviendas en la localidad chaqueña de La Leonesa. El mandatario estuvo acompañado por el gobernador provincial Jorge Capitanich.“Nadie puede sentirse bien sabiendo que hay un 40 por ciento de argentinos sumidos en el pozo de la pobreza” ni “sabiendo que en la Argentina de hoy hay gente que no encuentra un plato de comida para su sustento diario”, afirmó Fernández.En su primer viaje como presidente al interior del país, sostuvo que “estoy aquí comprometiéndome una vez más a hacer lo que les dije que iba a hacer: ocuparme primero y antes que nada de los que menos tienen”Desde esta ciudad de 20 mil habitantes ubicada a casi 80 kilómetros de Resistencia, añadió que “durante toda la campaña me la pasé diciendo que estoy cansado de la Argentina desigual, de esta Argentina ingrata que concentra en el centro del país tanta riqueza y olvida tanto al norte y al sur”.El jefe de Estado destacó que “tener un techo no es nada más que un derecho humano” y subrayó que “es inadmisible pensar que en la Argentina de hoy haya gente que deambula buscando dónde dormir”.La construcción de las viviendas requirió una inversión nacional de más de 22 millones de pesos a cargo del Programa Federal de Viviendas “Techo Digno”, que abarcó la realización de obras complementarias.En el acto estuvieron presentes además los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; la vicegobernadora chaqueña Analía Rach Quiroga; el intendente de La Leonesa, José Carbajal; y otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.Las viviendas tienen dos dormitorios, cocina-comedor, baño y lavadero. Cuentan con instalación sanitaria, desagües pluviales, conexiones domiciliarias, veredas perimetrales y alumbrado público.Las PalmasLuego de la inauguración de las viviendas, el jefe del Estado visitó el complejo portuario que está en construcción en la localidad contigua de Las Palmas.El mandatario recorrió el muelle y se interiorizó sobre la iniciativa provincial que apunta a fortalecer la capacidad exportadora de Chaco y a la vez a estimular el desarrollo de la economía regional, la generación de empleo y el emprendedurismo local.Ubicado en el este de la provincia, sobre el margen del río Paraguay, el puerto de Las Palmas tiene un presupuesto aproximado de casi 290 millones de pesos y su ejecución permitirá generar más de 130 puestos de trabajo, directos e indirectos.El proyecto prevé casi duplicar las exportaciones provinciales.La iniciativa también contempla la puesta en valor de los canales y la apertura de una estación fluvial que funcionará como paso fronterizo con la ciudad paraguaya de Humaitá y que favorecerá el desarrollo del turismo y del comercio local.En el mismo municipio de Las Palmas, el mandatario culminó su actividad en la provincia con una visita a la empresa familiar PLP Group, dedicada a la a la actividad arrocera y a la producción y el procesamiento de peces.Con una planta permanente de 150 empleados, la firma lleva casi 15 años de trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el desarrollo de variedades de arroz adaptadas para la zona.En los últimos años agregó como actividad la explotación piscícola y su industrialización bajo un esquema innovador de rotación arroz/peces.También se dedica a la producción ganadera, a la generación de biocombustibles y a la fabricación de alimento balanceado para peces y mascotas.