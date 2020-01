Sarampión: detallaron recomendaciones de vacunación para viajeros

Teniendo en cuenta la temporada de vacaciones de verano, desde el ministerio de Desarrollo Humano provincial reiteraron una serie de recomendaciones a las personas que estén planificando viajar hacia países del exterior o hacia el interior del país donde circula el virus del sarampión a fin de evitar el contagio.El sarampión es una enfermedad viral que hasta el momento no tiene tratamiento. Puede tener complicaciones que van desde una otitis media hasta una neumonía o encefalitis, y en muchos casos puede ser mortal, especialmente en niños que tienen menos de 1 año; mientras que en las personas adultas pueden tener también complicaciones muy graves.A pesar de la situación que presenta la enfermedad a nivel mundial, a la que no es ajena la región de Las Américas que incluye a nuestro país, se recuerda que gracias al intenso y constante trabajo planificado de los equipos de vacunación de los hospitales y centros de salud públicos de toda la provincia, Formosa no presente casos de sarampión desde hace más de veinte años continuos.En este marco, el responsable del departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial, licenciado Julio Arroyo, insistió en la importancia de tener aplicada las dosis establecidas de vacuna con componente antisarampionoso, sobre todo a los que estén pensando en viajar hacia los países de: Brasil, EEUU, España, Venezuela, Colombia, Perú, México, Canadá, Chile, Italia, Francia, Reino Unido, entre otros.En tanto dio la misma recomendación para los que estén planeando trasladarse hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y hacia los municipios de la provincia de Buenos Aires de Almirante Brown, Berazategui, Hurlingham, Ituzaingó, Lanús, La Matanza, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, Tigre, Tres de Febrero, San Martín y Vicente López donde circula el virus.VacunaArroyo recordó que el calendario nacional de vacunación, incluye las vacunas: triple viral que previene el sarampión, la papera y la rubeola; y la doble viral que previene el sarampión y la rubeola. Respecto a la prevención del sarampión, repasó el esquema que debe seguirse según lo establecido para cada caso, el cual debe cumplirse al menos 15 días antes del viaje.NiñosEn el caso de niños menores de 6 meses de vida aconsejó posponer o reprogramar el viaje a las zonas mencionadas, ya que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada y es el grupo etario de mayor vulnerabilidad a complicaciones y muerte debido al Sarampión.A los niños de 6 a 11 meses se les recomienda no viajar a estos lugares, pero en caso de que no puedan suspender o aplazar el viaje deben recibir una dosis de vacuna triple viral, considerada “dosis cero”. Esta dosis es adicional y no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario. Posteriormente, al cumplir un año de vida deberán recibir la dosis de calendario.Los pequeños de entre 13 meses y 4 años deben acreditar al menos dos dosis de vacuna triple viral. “La 1ra dosis correspondiente al año de vida por calendario, mientras que se tomará como segunda dosis a la aplicada durante la Campaña Nacional de Seguimiento 2018”, explicó. Y aclaró a su vez que los niños que no hayan recibido la dosis adicional de campaña 2018 “deben recibir una dosis adicional, al menos 15 días antes del viaje” con el objeto de contar con dos dosis como mínimo. “Luego se hará la dosis al ingreso escolar para completar su esquema”.Al referirse a los mayores de 5 años, explicó que deben acreditar dos dosis de vacuna triple o doble viral “la primera a los 12 meses de edad y la segunda a los 5 años de edad y se puede considerar la dosis de campaña 2018 como segunda dosis, si aún no recibió las vacunas del ingreso escolar”.AdultosPara los adolescentes y adultos de hasta 55 años de edad (nacidos desde el año 1965 en adelante), señaló que deben acreditar dos dosis de vacuna triple viral, doble viral o antisarampionosa monovalente “cualquiera de ellas”, aplicadas después del año de vida. “Pero si no cuenta con un carnet o documento que acredite dicha vacunación, deberá aplicarse las dos dosis separadas por 28 días entre ambas y como mínimo 15 días antes del viaje”.EmbarazadasPueden viajar si acreditan dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida. Sin embargo “se desaconseja viajar a las embarazadas sin antecedente comprobable de vacunación” y debe tenerse en cuenta que la vacunación contra el sarampión “está contraindicada” en mujeres embarazadas.Inmunosuprimidos“Les recomendamos no viajar, ya que no pueden recibir la vacuna triple viral”, concluyó el especialista en Inmunizaciones, al detallar cada caso en particular.