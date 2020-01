Destacan a los complejos recreativos de la provincia como un derecho

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González, se refirió a las obras de remodelación y ampliación del camping de la cooperativa “El Chajá” de Pirané, inauguradas el pasado jueves por el gobernador Insfrán; a la vez que destacó políticas públicas del Estado provincial.“Los peronistas creemos en la redistribución de la riqueza, y una de las maneras de redistribuir la riqueza de una manera justa es tener este tipo de lugares recreativos para que todas las personas puedan tener un momento de esparcimiento, que constituye un derecho” afirmó el ministro.Comentó que la provincia trabajará junto a Nación para alcanzar una Argentina sin hambre, “todos los esfuerzos del gobierno provincial están orientados a garantizar la alimentación, salud y la educación de los formoseños y en ese marco el Ministerio de Gobierno tiene que apuntalar todas esas políticas públicas”, aseveró el doctor González.En ese sentido puso en valor los trabajos realizados desde el programa “Acción Comunitaria” que brinda diferentes servicios y atenciones a la comunidad; y aseguró que el mismo se va fortalecer a lo largo del año, “vamos a fortalecer el trabajo articulado con los distintos municipios, además vamos a trabajar fuertemente en lo que son los conflictos sociales con un trabajo de prevención y acompañamiento a esas situaciones conflictivas”González recordó el principio peronista que dice que nadie se realiza en una comunidad que no se realice y por ello “no puede haber una provincia que se realice si el país no lo hace; de diciembre del 2015 a diciembre del 2019, hemos tenido una Argentina fundada en un horizonte de exclusión y de las más formidables transferencias de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía nacional, por ese motivo ahora es necesario fortalecer este proceso de volver a poner de pie a la Argentina”.Al ser consultado sobre el rol de la Policía de Formosa, explicó que la paz social que existe en la provincia se debe a una serie de factores y decisiones políticas que lograron este resultado: “así como el descenso de la mortalidad infantil no es un hecho médico, sino un conjunto de políticas públicas que se orientan a brindar mejor calidad de vida en cuanto a infraestructura, mejoramiento de los caminos, agua potable, energía eléctrica, entre otros, en la seguridad es exactamente lo mismo”, comenzó.“La seguridad no es un hecho estrictamente policial, la seguridad es un conjunto de políticas públicas que se llevan adelante para que la comunidad tenga una línea de vida por la cual por debajo no viva nadie, eso colabora a llevar adelante una comunidad segura y sin lugar a dudas un actor fundamental de este proceso de construcción de seguridad pública es la propia comunidad”, aseguró.