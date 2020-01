Asumieron nuevas autoridades del Ministerio de Gobierno

El jueves por la mañana, en las instalaciones del Galpón C, se realizó el acto de asunción de nuevas autoridades del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia de Formosa, que fue encabezado por el ministro Dr. Jorge Abel González.Asumieron cuatro subsecretarios y 18 directores de las respectivas áreas, algunos de ellos fueron ratificados en sus puestos y otros asumirán esta responsabilidad por primera vez.Los subsecretarios son: de Justicia la abogada María Sena; de Gobierno, Gloria Giménez. Dos ratificados son el Subsecretario de Trabajo, doctor Julio Valdéz y el Subsecretario de lucha contra el narco crimen, comisario general Juan Bernabé Escobar.Los directores son: Claudio Julián Roma (Servicio Financiero), Graciela Sian (Dirección de registro de propiedad e inmuebles), Pablo León ratificado como director de Registro Civil.El ex intendente de Herradura Juan Carlos Gómez es el nuevo Director de Municipios.La doctora Mirta Retamozo (Registro Civil), Maria Jimena Areco (Personas Jurídicas), Raul Nunín (Relaciones Laborales) y Silvia Britos en Patronato de Liberados y Excarcelados.Además: Julio Robles (Política Criminal), Evarista Presentado (Seguridad Comunitaria), Dario Riveros (Politica Penitenciaria), Carlos De la Rosa (Monitoreo de políticas de seguridad).Asimismo, fue ratificado al frente de la Dirección provincial de seguridad vial el ingeniero Fernando Inchausti Diaz Colodrero.Otros funcionarios son Facundos Ramos en la Dirección de planificación y monitoreo. Ángel Ríos (Dirección legal y técnica), Victor Hugo Encina (prevención y resolución alternativa), Patricio Romero (Planeamiento) y Ernesta Srnec (equipo técnico).Ratificar el rumboEl ministro González, quien entregó sus respectivas resoluciones a los recientes directores y subsecretarios, brindó detalles acerca del desarrollo en sus nuevas funciones por parte de los recientes funcionarios.“Este es un acto para ratificar el rumbo que venimos llevando adelante en el ministerio, en el marco de la planificación del trabajo del modelo formoseño y es el reconocimiento al esfuerzo y trabajo que han venido desarrollando estos compañeros”, sostuvo.Y declaró: ““Estamos en presencia de un equipo que hace de la militancia un trabajo, porque los compañeros que están recibiendo el mandato de continuar trabajando por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación, han demostrado no sólo en la tarea administrativa sino también en la calle, en los barrios, las localidades del interior, en momentos bueno y difíciles un enorme amor por nuestra gente y eso es militancia”.Por otro lado, González explicó que el área de resolución de conflictos “tiene una pequeña modificación administrativa: era la dirección de mediación y le hemos dado un nuevo giro de trabajo generándola como una dirección de prevención y resolución alternativa de conflictos”.Y aclaró: “Lo que vamos a instaurar es una línea de trabajo orientada a tratar de evitar los conflictos que fueran posibles ser evitados y en caso de que esto se produzca que formen parte de la dinámica social, trabajar para una solución alternativa de los mismos”.Además, afirmó que de los cuatro subsecretarios designados por el Poder ejecutivo, dos son mujeres y dos varones que dieron “muestras de compromiso por el modelo formoseño”.En ese sentido, destacó que “acá hay compañeras que en los momentos más difíciles de la Argentina en el 2001 estuvieron al frente de comedores comunitarios, brindando su labor solidaria para quienes en ese momento más lo necesitaban” que y “hoy alcanzan estos altos grados de responsabilidad institucional”.“Para mí es un ejemplo de lo que significa el modelo formoseño que nos incluye a todos y nos otorga un lugar para trabajar, militar y hacer lo que significa Patria, porque para nosotros como dijo Cristina la Patria es el otro y con el otro hacemos el nosotros”, aseguró.También les agradeció y pidió “mayores esfuerzos” para trabajar con “una sonrisa a flor de labios”.“Vamos a seguir con este esquema de trabajo y articulando con todos los organismos del Estado y con las organizaciones libres del pueblo para profundizar las tareas que venimos realizando”, aseveró el ministro.Dos mujeres subsecretariasGloria Giménez asumió el cargo de Subsecretaria de Gobierno en reemplazo de Daniel Colcombet. Para ella, la designación representa una “alegría inmensa y un nuevo desafío de seguir acompañando al Gobernador”.Señaló que “Seguramente vamos a fortalecer más las acciones que se venían haciendo, en forma mancomunada como el gobernador nos pide”.Por su parte, María Sena, se desempeñaba como Jefa del área legal de la Policía de la provincia hace 29 años y quedó a cargo de la Subsecretaría de Justicia.“El ámbito de la subsecretaría es bastante amplia, en síntesis se trata de seguir fortaleciendo el trabajo que se realiza desde el Ministerio de gobierno justicia seguridad y trabajo, en todos los ámbitos que son competencia en la amplia cartera”, manifestó.Y afirmó que seguirá fortaleciendo con trabajo y compromiso “de este modelo de provincia, de trabajar en pos de la comunidad, felicidad de nuestro pueblo y grandeza de nuestra provincia”.Juan Carlos Gómez es el nuevo Director de municipiosEl ex intendente de Herradura, Juan Carlos Gómez fue designado Director de Municipios, organismo dependiente del ministerio de Gobierno.El funcionario consideró que la buena relación con los jefes comunales nuevos y antiguos será fundamental para desempeñarse en el cargo, que consistirá justamente en coordinar las políticas públicas orientadas hacia los municipios de toda la provincia.“Seguramente (Insfrán) confía en la buena relación que tengo con los intendentes anteriores y los que asumieron ahora, para llevar adelante este trabajo, coordinando los trabajos que nos encomendará, para que el organismo funcione con la coordinación del Ministro Jorge González” detalló .En tanto, el director de monitoreo de políticas de seguridad Carlos De La Rosa quien fuera ratificado en su cargo, agradeció al gobernador Gildo Insfrán y al ministro de Gobierno Jorge González por “la confianza que me brindan, para asumir más responsabilidades de las que teníamos hasta ahora, seguir trabajando en busca de dar más seguridad a las personas y bienes de la provincia”.Destacó que actualmente en la ciudad hay ubicadas 60 cámaras seguridad y una veintena en la Costanera que se encuentran “funcionando normalmente”.Por último, Silvia Britos, licenciada en trabajo social, fue designada como Directora de Patronato y expresó “una emoción y orgullo muy grande” por representar a esa institución.Y agradeció al Ministro y Gobernador la confianza que pusieron en su trabajo.