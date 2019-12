Belleza Formoseña: Florencia Nicora, locutora Nacional

Esta bella joven es locutora nacional y amante del Crossfit, lo que le permite estar en forma. Estudió ceremonial y protocolo y busca perfeccionarse en este campo.Actualmente está de novia y muy enamorada.Esta muy vinculada al deporte y a la vida saludable.“Al terminar el secundario me llamó la atención la locución, no la vi como meta profesional al principio, pero ver y escuchar como practicaban los futuros locutores me llamó la atención”, expresó.Durante varios años bailó profesionalmente en el ballet Folclórico Monona Donkin que tenía por entonces su base en el Centro Polivalente de Arte, donde originalmente funciona el Instituto Superior de Arte de Formosa (ISPAF), institución en la que su padre se desempeña como docente.Esa cercanía le permitió conocer las clases de locución lo que con el correr de los años la fue cautivando convirtiéndose luego en una de las tantas profesionales surgidas del ISPAF.Hoy, es la voz de una de las instituciones de salud más importantes de la provincia y la región.Confesó que le gustaría ser una artista del doblaje, de películas, series, meterse en la piel de distintos personajes desde la voz."El físico va y viene, todos envejeceremos algún día. La inteligencia y el corazón es lo que importa y es lo que queda", expresó finalmente.Confiesa haber tenido una niñez feliz, rodeada de sus seres queridos y uno de sus tantos sueños es formar una familia con el ser que ama."Te destacas en todo lo qué haces, eso me llena de orgullo. Sos una excelente mujer, excelente persona. Hacés las cosas a la perfección, tu responsabilidad de califica con un 10. Me llena de felicidad ser tu compañero en esta vida. Te amo y te deseo oficialmente Felices Vacaciones .!!! Te lo mereces", expresó en las redes sociales, su compañero de vida.