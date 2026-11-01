La Policía desarticuló una banda que sustraía camionetas de alta gama en Santiago del Estero

• Se realizaron ocho allanamientos en Clorinda, Colonia Villa Real de El Espinillo y en la ciudad capital

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales, División Delitos Complejos, aprehendieron a tres hombres y secuestraron dos camionetas en el marco de una investigación por la sustracción de camionetas Toyota Hilux en la ciudad de Santiago del Estero.

En ese contexto, una comisión de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero se trasladó hasta la ciudad de Formosa para trabajar de manera conjunta con efectivos de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales, en intercambio de información y tareas investigativas.

Como resultado de un exhaustivo trabajo investigativo, días atrás los policías realizaron un procedimiento en el puesto de control vial Cañada 12, ubicado en el empalme de las rutas Nacional N° 11 y Provincial N° 2, donde detuvieron a dos hombres, de 29 y 25 años, y secuestraron una camioneta Toyota Hilux gris y una Volkswagen Amarok blanca.

Mediante la continuidad de la investigación, detuvieron a un tercer involucrado, de 39 años, en esta ciudad.

También se concretaron ocho allanamientos, a cargo de efectivos de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales, en distintos domicilios de Clorinda, Colonia Villa Real de la localidad de El Espinillo y en la ciudad de Formosa, donde secuestraron teléfonos celulares, computadoras, equipos electrónicos, dispositivos GPS, antenas, llaves de vehículos y diversas herramientas, entre otros elementos.

También se secuestró un escáner electrónico automotor utilizado para la programación y duplicación de llaves, dispositivo que resulta de particular interés para los investigadores, debido a que habría sido empleado para vulnerar los sistemas de seguridad de los rodados sustraídos.

Otro resultado significativo se registró en un domicilio del barrio Obrero de Clorinda, donde los policías recuperaron un bolso y una mochila con herramientas que fueron reconocidos por uno de los damnificados como pertenencias que se encontraban en una de las camionetas robadas.

Los tres hombres detenidos y los secuestros fueron trasladados bajo una fuerte custodia policial hasta la Provincia de Santiago del Estero y puesto a disposición de la justicia de esa provincia.