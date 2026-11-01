Un motociclista falleció tras chocar contra dos vehículos estacionados

• La Policía realizó las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho

Los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera intervinieron en un siniestro vial en el que perdió la vida el conductor de una moto, de 32 años, al chocar contra un auto y una camioneta que estaban estacionados.

El hecho se registró este jueves, alrededor de las 20:20 horas, en la intersección de la avenida Juan Domingo Perón y la calle Lorenzo Winter, frente al Hipermercado Cáceres, en el barrio San Francisco de esta ciudad.

Según las primeras averiguaciones, la víctima circulaba de sentido Norte-Sur al mando de una Kawasaki Z 454, cuando, por causas que se tratan de establecer, atropelló un automóvil Volkswagen Up y una Toyota Hilux, que estaban estacionados en ese sector.

Como consecuencia de las lesiones sufridas, el motociclista falleció en el lugar y fue identificado como un hombre de 32 años, domiciliado en el barrio San Miguel.

Ante lo ocurrido, los uniformados resguardaron el escenario del siniestro fatal y solicitaron la intervención de la Dirección de Policía Científica, cuyos integrantes realizaron las pericias y tareas de documentación para determinar la mecánica del hecho vial.

También se informó del hecho al juez subrogante del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, Marcelo López Picabea, y a la fiscal de turno, Cinthia Vitti.

El magistrado acudió al lugar, supervisó las diligencias judiciales y dispuso el traslado del cuerpo hasta la morgue del barrio San Antonio para la necropsia.

Personal del Cuerpo de Bomberos realizó el traslado y las tareas de limpieza de la calzada, debido al derrame de combustible; mientras que las autoridades policiales supervisaron el procedimiento.

La investigación policial continúa para establecer las circunstancias del trágico caso.