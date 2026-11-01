La Policía desarticuló dos centros de venta de drogas y detuvo a tres personas

• Los vecinos destacaron la importancia de este tipo de intervenciones

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con apoyo del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF) y el Grupo de Intervención Especial (GIE), desarticularon dos presuntos puntos de comercialización de estupefacientes en el barrio 7 de Mayo de esta ciudad.

Durante los allanamientos detuvieron a dos mujeres y un hombre, secuestraron cocaína, dinero y otros elementos de interés para la investigación.

Los procedimientos fueron el resultado de varias semanas de tareas investigativas y trabajos de campo, mediante los cuales los policías reunieron evidencias sobre la presunta venta de droga en dos viviendas en las que residen dos hermanas.

En el marco de la pesquisa, el miércoles último a las 15:50 horas, los investigadores detuvieron a un hombre de 27 años en el barrio República Argentina, a quien se le secuestró un envoltorio de cocaína.

Las pruebas reunidas fueron puestas a disposición del juez de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, quien ordenó los allanamientos de los inmuebles.

Las medidas judiciales se concretaron este jueves, desde las 14:20 horas, en dos viviendas de la manzana J del barrio 7 de Mayo.

En la primera, detuvieron a una mujer de 31 años y secuestraron varios envoltorios de cocaína, más de 400.000 pesos, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión y elementos utilizados para el acondicionamiento de sustancias.

En el segundo domicilio aprehendieron a su hermana de 32 años, donde incautaron otros 11 envoltorios de cocaína, más de 100.000 pesos, cuatro celulares, dos balanzas de precisión con restos de droga, un dispositivo de cobro electrónico y recortes de polietileno.

Durante los allanamientos, personal de la Dirección General de Policía Científica documentó los elementos incautados y realizó las tareas para preservar las pruebas.

También se dio intervención a la Línea 102 para garantizar el resguardo de los menores de edad presentes en los inmuebles, quienes quedaron al cuidado de una familiar.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan las actuaciones judiciales.