Clorinda: La Policía secuestró más de 23 kilos de marihuana

• La investigación continúa para identificar y detener al responsable de la carga

La participación ciudadana y el rápido accionar policial permitieron incautar 22 panes de marihuana, valuados en más de 86.000.000 de pesos, que cayeron de una motocarga que circulaba por calles internas del barrio Porteño Norte, de la segunda ciudad.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada de este viernes y fue fundamental el aviso de vecinos que alertaron sobre la circulación del mencionado vehículo a gran velocidad del cual había caído una bolsa negra que los vecinos llevaron a la dependencia.

De inmediato, los efectivos del Destacamento El Porteño junto a testigos hallaron en el interior de dicha bolsa varios paquetes de grandes dimensiones que contenía poco más de 23 kilos de marihuana, distribuidos en 22 panes

Ante esta situación, los uniformados dieron intervención al personal de la Delegación Drogas Peligrosas Clorinda, que realizó las pruebas químicas y confirmó las características de la sustancia.

Según la valuación realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la marihuana secuestrada ronda los 86.000.000 de pesos.

El procedimiento fue informado al Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, que dispuso el secuestro de la droga y el inicio de las actuaciones judiciales.

Las actuaciones procesales se realizaron con la colaboración de la Delegación Policía Científica, que documentó fotográficamente todo el procedimiento.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que la investigación continúa para demorar a los responsables.

La intervención destaca la importancia de la participación ciudadana y el compromiso de los vecinos, cuya colaboración resulta fundamental para fortalecer la prevención y combatir el narcotráfico.