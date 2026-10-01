Un joven agredió a un policía y lo apresaron

• El violento sujeto quería retirar del Hospital Central a su hermano internado

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera detuvieron a un hombre de 23 años por agredir con golpes de puños y patada a un policía que cumplía servicio en el Destacamento Hospital Central e intentar atacar a otros policías que acudieron en auxilio del uniformado.

El caso se registró el miércoles último, alrededor de las 1:30 horas, cuando efectivos de la Seccional Primera circulaban por calle Salta observaron la situación, redujeron al joven y lo trasladaron hasta la dependencia y terminó detenido, se lo notificó de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.

Según las primeras averiguaciones, el mismo individuo generó inconvenientes en el sector de emergencias del mencionado nosocomio, donde empujó a varias personas e intentó retirar a su hermano que permanecía internado.

Ante esa situación, el suboficial le solicitó que se retire, pero fue agredido al acompañarlo hacia el exterior y sufrió lesiones.















