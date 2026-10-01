REFSA informó que ya se pueden solicitar las boletas de luz tras el ciberataque

En la tarde de este jueves 5, la empresa Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA) informó que los usuarios ya pueden acercarse a sus oficinas para solicitar la emisión de sus boletas de energía eléctrica, luego de los inconvenientes ocasionados por el ciberataque que afectó los sistemas informáticos provinciales.

A través de un comunicado oficial, la distribuidora explicó que esta modalidad permitirá a los usuarios obtener sus facturas y abonar el servicio mediante otros medios de pago, mientras continúan los trabajos de recuperación de los sistemas.

Los puntos habilitados para solicitar las boletas son: edificio central ubicado en avenida Horacio Gorleri 580; sucursal central en Moreno 235; Nueva Formosa sobre Calle 10 y Junín; Circuito Cinco en avenida Maradona y Segunda y Terminal de Ómnibus, avenida Gutnisky 2615, local 3.

La gestión también puede realizarse en las diferentes sucursales del interior provincial.

Desde REFSA agradecieron la comprensión de los usuarios ante las dificultades registradas y destacaron el trabajo conjunto de su personal y de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI) para restablecer los servicios y resguardar los datos de los usuarios.

Por el momento, la empresa no precisó una fecha para la normalización completa de sus sistemas informáticos.



