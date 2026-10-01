Tres allanamientos en el barrio El Porvenir terminaron con cinco detenidos

• Estas intervenciones son la continuidad de un trabajo de investigación que se inició por un incidente entre dos sujetos que desató una gresca entre vecinos

Integrantes de la Policía provincial aprehendieron a cinco personas durante allanamientos en distintas viviendas del barrio El Porvenir, de esta ciudad, en el marco de una causa judicial por “Violación de domicilio, intimidación pública en poblado y en banda, lesiones con arma blanca, amenazas y daños”.

Las medidas judiciales se concretaron el miércoles último por orden del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial.

Durante las requisas en inmuebles del barrio El Porvenir, los policías detuvieron a dos mujeres y tres hombres y se secuestraron dos cuchillos tipo carnicero, seis hierros redondos de distintos tamaños, trozos de madera maciza y barras de hierro, todos elementos que tendrían vinculación con la causa.

Los allanamientos fueron realizados por personal de la Comisaría Séptima, con la colaboración de efectivos de distintas unidades operativas del área Distrito Cinco.

Los detenidos fueron notificados de su situación legal, alojados en celdas y a disposición de la Justicia provincial.

Cabe recordar que la investigación se inició tras un conflicto que se habría originado durante la madrugada del martes último, cuando un hombre resultó lesionado tras protagonizar un incidente con otro sujeto, quien presuntamente habría intentado sustraer pertenencias de un inmueble lindante.

En esas circunstancias, familiares del lesionado intervinieron y se produjo un enfrentamiento, mientras que uno de los involucrados fue demorado por efectivos policiales.

Luego, alrededor de las 10:50 horas, unas 10 personas fueron hasta el frente de una vivienda del mismo barrio y, en represalia por el episodio anterior, arrojaron escombros contra el inmueble, dañaron la puerta y las ventanas, e ingresaron al domicilio sin autorización.

La situación derivó en un nuevo enfrentamiento, en el que intervinieron también vecinos, donde uno de los denunciantes sufrió lesiones con un cuchillo en la región posterior de la cabeza.

También otro hombre resultó herido en una de sus manos durante un forcejeo, quien portaba un rifle de aire comprimido.

Ante la gravedad de lo sucedido, personal de la Comisaría Seccional Séptima desplegó tareas investigativas y aprehendió a uno de los presuntos involucrados en la vía pública, en inmediaciones al lugar del hecho, sumado el secuestro de dos rifles de aire comprimido.