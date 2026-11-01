El hombre fue localizado en una zona boscosa de un campo, gracias al amplio operativo desplegado por la Policía y la colaboración de familiares y vecinos. Fue asistido en el lugar y trasladado al centro de salud local para su evaluación médica.

Luego de tres días de intensos rastrillajes, efectivos policiales encontraron con vida a Luciano Alonzo de 82 años, quien era buscado desde la madrugada del sábado, tras su ausencia de su domicilio del barrio 8 de Diciembre, de la localidad de Tres Lagunas.

El hallazgo se produjo este lunes, alrededor de las 16:45 horas, en un sector boscoso de un campo propiedad de un vecino de la zona. El hombre fue localizado por su familiar, quien participaba de las tareas de búsqueda.

Tras ser encontrado, recibió asistencia en el lugar y fue trasladado en una ambulancia local, hasta el centro de salud de Tres Lagunas para recibir atención médica.

El operativo fue coordinado por efectivos de la Subcomisaría Tres Lagunas, dependiente de la Unidad Regional Cuatro, y contó con la participación de integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, Sección Frontera y Laguna Gallo, Sección Canes, Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales, cadetes y aspirantes a agentes.

Durante las jornadas de búsqueda se realizaron rastrillajes en zonas rurales, campos abiertos, establecimientos ganaderos, caminos vecinales y sectores de difícil acceso, incluso con patrullajes a caballo y perros adiestrados para tareas de rastreo.

La colaboración de familiares y pobladores fue fundamental para ampliar el área de búsqueda y aportar información de interés que contribuyó a dar con el paradero del hombre.

Con el hallazgo de Luciano Alonzo, la Policía dio por finalizado el operativo de búsqueda, que tuvo un resultado positivo gracias al trabajo coordinado y al compromiso de quienes participaron.







