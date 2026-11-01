La iniciativa incluye evaluaciones dermatológicas, asesoramiento preventivo y actividades de concientización que se desarrollarán durante la semana en distintos puntos de la provincia.

Este lunes 16 de noviembre, el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa dio inicio a las actividades de la 33ª Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, con una jornada de controles gratuitos de lunares y lesiones cutáneas en la peatonal de la ciudad capital, en la intersección de las calles 25 de Mayo y Rivadavia.

La propuesta, organizada a través del Programa Provincial de Prevención del Cáncer de Piel, está destinada a toda la comunidad y continuará el miércoles 18, en el mismo lugar, de 9 a 12.30 horas.

Durante las jornadas, profesionales dermatólogos realizan evaluaciones de lunares, manchas y otras lesiones en la piel, además de brindar asesoramiento sobre los cuidados necesarios para prevenir el cáncer de piel y la importancia de la fotoprotección durante todo el año.

Estas acciones forman parte de las políticas de prevención y detección temprana que impulsa el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, para garantizar el acceso de la población a la atención dermatológica y promover hábitos de cuidado frente a la exposición solar.

La doctora Tatiana Sosa, responsable del Programa Provincial de Prevención del Cáncer de Piel, destacó que Formosa se adhiere a esta campaña nacional desde hace más de una década e invitó a la población a aprovechar los controles.

“Invitamos a toda la comunidad a que se acerque. Si quieren controlarse la piel, sus lunares o tienen alguna mancha o lesión que haya crecido en el último tiempo, pueden venir y consultar”, expresó.

Asimismo, advirtió que el cáncer de piel es el tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial y que, en Formosa, la elevada radiación ultravioleta registrada durante todo el año constituye un factor de riesgo importante. Por ello, remarcó la necesidad de incorporar hábitos de protección desde la infancia y mantenerlos a lo largo de la vida.

“Es fundamental buscar la sombra, evitar la exposición solar entre las 10 y las 16 horas, utilizar sombreros, gorras, ropa que cubra la piel y protector solar de amplio espectro, con un factor de protección de 30 o superior”, explicó.

La especialista insistió en que el protector solar debe utilizarse diariamente, incluso cuando está nublado, llueve o hace frío, y renovarse cada dos horas, especialmente durante las actividades al aire libre.

La campaña continuará con actividades en Laguna Blanca y la ciudad capital

En el marco de esta iniciativa, el jueves 19 de noviembre se llevará a cabo una jornada comunitaria en la plaza San Martín de Laguna Blanca, de 9 a 12 horas, en conjunto con la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

Durante la actividad se realizarán evaluaciones de lunares y lesiones cutáneas, se brindará consejería sobre prevención y fotoprotección y se dispondrá de un stand informativo para la atención de la comunidad.

Por otra parte, el sábado 21 de noviembre, a las 18.30 horas, tendrá lugar la tercera edición del conversatorio “¿Cómo lo hacían mis abuelos?”, en el Museo Histórico Regional Juan Pablo Duffard, de la ciudad de Formosa.

La propuesta, que cuenta con la participación del Ministerio de Cultura y Educación y del Ministerio de Desarrollo Humano, forma parte de las actividades de concientización previstas para esta campaña. Ambos encuentros serán abiertos a toda la comunidad.

Laformed acompañó la jornada con productos de elaboración provincial

Como parte de las actividades desarrolladas en la peatonal, el Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa (Laformed) participó con la instalación de un dispensador de protector solar de producción propia, destinado a las personas que se acercaron a los controles y charlas preventivas.

Al respecto, el licenciado Ricardo Acosta, gerente de planta de Laformed, explicó que el producto cuenta con un factor de protección solar 30 y que el laboratorio se encuentra trabajando en una nueva fórmula con un factor de protección superior.

“Estamos acompañando al Programa Provincial de Prevención del Cáncer de Piel con nuestro protector solar, un producto muy importante teniendo en cuenta las altas temperaturas y la radiación solar que tenemos en Formosa”, señaló.

Acosta informó también que durante la jornada se distribuyeron alcohol en gel y repelente, y destacó que Laformed abastece con protector solar al programa provincial, a través de los profesionales dermatólogos que lo entregan a sus pacientes.



