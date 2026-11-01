• La mujer transportaba cinco paquetes de marihuana ocultos entre prendas de vestir

Efectivos de la Comisaría Estanislao del Campo detuvieron a una mujer de 49 años, que descendió de un colectivo de larga distancia proveniente de esta ciudad y secuestraron más de tres kilos de marihuana y dinero, durante un procedimiento preventivo.

El operativo se concretó cerca de las 3:10 horas de este lunes, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas y observaron descender de un colectivo de larga distancia, proveniente de la ciudad de Formosa, a una mujer que transportaba dos bolsas de arpillera con prendas de vestir.

Al verificar el contenido de los bultos, los policías detectaron varios paquetes ocultos entre la ropa.

En presencia de testigos, realizaron las actuaciones correspondientes y constataron la existencia de cinco envoltorios con una sustancia vegetal.

Posteriormente, personal de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas se presentó en el lugar y realizó la prueba de orientación química, que arrojó resultado positivo para marihuana.

La mujer fue notificada de sus derechos y garantías, y fue trasladada a la Unidad Penitenciaria Provincial N.º 3, donde permanece alojada a disposición de la Justicia.

Por el caso se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 3 de la Primera Circunscripción Judicial.