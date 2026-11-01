Tres detenidos y varios elementos secuestrados en el barrio Fray Salvador Gurrieri

• Se secuestró un arma de fabricación casera, municiones, réplicas de armas y marihuana

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena concretaron tres allanamientos en el barrio Fray Salvador Gurrieri de esta ciudad, que terminaron con la detención de tres hombres y el secuestro de diversos elementos vinculados a una investigación judicial.

Las intervenciones se realizaron en la mañana del viernes último, en el marco de una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

El primer allanamiento se realizó en una vivienda de la manzana 19, donde los uniformados secuestraron un arma de fabricación casera, conocida como "tumbera", y detuvieron a un joven de 19 años vinculado a la investigación.

En otro inmueble de la misma manzana, los investigadores incautaron un cartucho calibre 38 y un envoltorio con marihuana, sustancia que fue identificada mediante una prueba química realizada por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, lo que derivó en la detención de otro sujeto y el inicio de una causa judicial por infracción a la Ley de Estupefacientes.

En otra vivienda, los auxiliares de la Justicia secuestraron tres réplicas de armas de juguete, un rifle de aire comprimido, cartuchos y detuvieron a un hombre.

Las medidas judiciales fueron concretadas por personal de la Comisaría Seccional Novena y la colaboración de la Delegación Unidad Regional Uno Lote 110-111, Zona Siete del Comando Radioeléctrico y grupos tácticos de la Institución.

Los tres detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial, mientras que los elementos secuestrados fueron incorporados a las actuaciones judiciales. (Con foto).







