Con fondos propios Formosa ejecuta alrededor de 143 obras públicas

El subsecretario de Obras Públicas de Formosa, el arquitecto Juan Carlos Valdéz, destacó que ninguna obra financiada con recursos provinciales está paralizada, lo que permite sostener la mano de obra local y el empleo directo de alrededor de 3.000 trabajadores en todo el territorio, frente al recorte nacional y el parate de las provincias vecinas.

En un complejo escenario económico marcado por el ajuste y el recorte de transferencias por parte del Gobierno nacional, la provincia de Formosa mantiene en plena ejecución 143 obras públicas en todo su territorio gracias a una administración ordenada y al financiamiento con recursos propios.

Así lo confirmó el subsecretario de Obras Públicas de la provincia, el arquitecto Juan Carlos Valdéz, quien realizó “un balance positivo” de la gestión en el área, asegurando que, a diferencia de los proyectos que dependían exclusivamente de partidas nacionales, como rutas nacionales o viviendas de programas federales, en el ámbito provincial “no hay una obra paralizada”.

“Somos de las pocas jurisdicciones que tienen obras en ejecución, porque vienen gente de afuera a buscar trabajo, tanto profesionales como empresas que vienen a querer inscribirse para participar de licitaciones, porque en su provincia hay un parate”, sostuvo.

Asimismo, indicó que “Formosa es una de las provincias que más está sufriendo la política del Gobierno nacional, que ha recortado prácticamente la mayoría de los fondos que antes se recibían y se podían distribuir en distintas obras”.

En este marco, el funcionario señaló que “a nosotros nos mandan desde Nación siempre la misma cantidad de plata, pero ya viene desvalorizada, entonces hay que hacer una administración muy buena para que podamos continuar con obras que ya están ejecutándose y otras que estamos iniciando”.

De este modo, hizo hincapié en que “el Gobierno provincial está haciendo todo lo posible para que las obras continúen, porque no solamente se piensa en la obra en sí, sino en los trabajadores que quedarían sin empleo”.

Salud, educación e infraestructura social en todo el territorio

Valdéz detalló que “actualmente hay 143 obras en ejecución tanto en la ciudad capital como el interior provincial, distribuidas en áreas estratégicas como educación, salud, recreación e infraestructura social, incluyendo escuelas, centros de salud, Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Casas de la Solidaridad”.

En materia sanitaria, adelantó que “ya se encuentran en su etapa final y próximas a inaugurarse el año entrante cuatro importantes obras hospitalarias en el interior: los hospitales de Villa Escolar, General Güemes, Laguna Naineck y Fortín Lugones”, sumados a “intervenciones en múltiples ampliaciones y refacciones en otros nosocomios y centros asistenciales”.

Asimismo, puso en valor que, con recursos propios el Gobierno de Formosa “sostiene de manera directa a cerca de 3.000 obreros, lo que representa un beneficio directo para más de 12.000 personas al contemplar sus grupos familiares”.

“Los obreros que trabajan en cada obra del interior son del lugar; es una política que implementa el gobernador Gildo Insfrán para que la gente de cada localidad participe y tenga trabajo. Esto además moviliza a los corralones de materiales, los comercios y los alojamientos en cada pueblo”, explicó Valdéz.

Finalmente, se refirió al esfuerzo financiero del gobernador Gildo Insfrán para absorber compromisos que antes contaban con aporte nacional: “Obras Públicas trabaja solamente con fondos de la provincia, pero ahora el Gobierno provincial también se está haciendo cargo de los gastos de Vialidad Provincial y del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para que esas empresas y sus trabajadores tampoco queden sin trabajo”.



