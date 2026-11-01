Investigación policial permitió recuperar una motocicleta

• El presunto autor se encuentra identificado e imputado en la causa

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales recuperaron una moto Honda Wave que fue sustraída del barrio San Miguel y localizada en el barrio Eva Perón del Distrito Cinco.

El caso se conoció a través de la denuncia realizada en la Comisaría Seccional Tercera por la sustracción de una motocicleta en la noche del jueves de un domicilio del barrio San Miguel.

De inmediato, los investigadores de la Sección desplegaron tareas de campo en distintos sectores de la ciudad con la participación ciudadana.

Como resultado del trabajo, los policías localizaron el rodado en inmediaciones de la manzana 78 del barrio Eva Perón.

Se realizaron las actuaciones procesales con participación de la Delegación de Policía Científica y la moto fue secuestrada.

En la dependencia policial, el damnificado reconoció su motocicleta; la investigación continúa para poner a disposición de la Justicia al imputado.