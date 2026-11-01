Sergio Romero participó del encuentro del papa León XIV con el mundo del trabajo en la Argentina

El titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, participó del encuentro que el papa León XIV mantuvo con representantes del mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de su visita a la República Argentina.

“La sensibilidad del Santo Padre hacia el mundo del trabajo y la educación, así como su vínculo humano y espiritual con las problemáticas actuales de ambos sectores, quedaron de manifiesto desde el primer momento en que pisó suelo argentino”, expresó Sergio Romero.

Durante el encuentro en la sede universitaria, el pontífice reiteró que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

En relación con la dignidad del trabajo, Romero destacó la reflexión de la doctrina social de la Iglesia, según la cual “el trabajo no es un simple instrumento, sino que expresa y acrecienta la dignidad de nuestra vida”.

“Habló de las tres T: tierra, techo y trabajo, como expresión de justicia social”, valoró el dirigente docente de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Finalmente, Romero hizo hincapié en la doctrina social de la Iglesia, que reconoce al trabajo como una dimensión fundamental de la dignidad humana y le otorga un lugar preponderante en la organización económica y social.