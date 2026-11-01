Taller de valor agregado en la Casa del Estudiante del Interior con el acompañamiento del PAIPPA

El jueves 12 se llevó a cabo una jornada de capacitación en Valor Agregado en la sede de la Casa del Estudiante del Interior de Formosa, donde los participantes aprendieron a elaborar pickles de verduras.

Al respecto, la responsable del área de Valor Agregado del Instituto PAIPPA, Lara Candia Galarza, explicó que el propósito es “darle el valor agregado a la materia prima de los pequeños productores de Formosa. En esta ocasión trajimos zanahorias, cebollas, morrones y ajos, todo de producción local”.

Asimismo, detalló que “el área se encargó de transformar la materia prima en un producto elaborado, mostrando siempre las buenas prácticas de manufactura, desde la higiene personal, la esterilización de los frascos, el envasado correcto y también el etiquetado”.

En cuanto a la elaboración, indicó que “el preparado del líquido siempre tiene que ser un medio ácido para que se pueda conservar la materia prima”, agregando que su consumo es ideal para acompañar “asados, sándwiches o alguna comida fría”.

Y añadió sobre la experiencia que “se generó un ida y vuelta de saberes y por eso, siempre las capacitaciones son muy lindas con el fin de que los chicos puedan llevar a ferias y emprender con estos productos”.

Por su parte, Juan Francisco Ramírez, integrante de la CEIF, detalló que “buscamos dar herramientas a los estudiantes, ya sea para aprender a cocinar el día a día como para usarlo en un emprendimiento individual”.

Además, puntualizó que se trata del segundo taller del ciclo, tras haber elaborado mermelada de frutilla y proyectando un cierre con pan dulces, y destacó el impacto de la primera feria estudiantil realizada el pasado sábado 7 de noviembre: “Buscamos darle lugar a ese emprendedor estudiantil para que muestre lo que hace; hubo más de 36 emprendedores y se ven las ganas de emprender hoy en día”.

Finalmente, Ramírez adelantó que la próxima propuesta será un taller de oratoria para los exámenes finales, reafirmando que “la idea en la Casa del Estudiante del Interior es dar herramientas a los chicos para que aprendan en el día a día, acompañándolos desde el rol que nos toca”.



