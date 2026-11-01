“Las transformaciones educativas llevan tiempo y los resultados lo demuestran”

Las pruebas Aprender Censal para tercer grado de Nivel Primario se realizarán los próximos 17 y 18 de noviembre en todo el país, evaluando conocimientos en Lengua y Matemática.

En la antesala del operativo nacional Aprender de carácter censal, que evaluará a estudiantes de tercer grado en Lengua y Matemática este martes 17 y miércoles 18, la directora de Planeamiento Educativo del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, Patricia Pastor, destacó “el crecimiento sostenido” del sistema educativo formoseño y las políticas públicas implementadas por el Gobierno provincial para garantizar la calidad y la equidad en las aulas.

Al respecto, la funcionaria recordó que tras las últimas evaluaciones diseñadas y aplicadas por la Nación, “Formosa se posiciona entre los primeros lugares del país en el nivel primario, consolidada entre el tercer y cuarto puesto, y alcanzando el primer lugar a nivel nacional en alfabetización”, superando las medias nacionales tanto en Lengua como en Matemática, marcó.

“Si miramos las estadísticas de 2013, Formosa estaba por debajo de las medias nacionales en primaria y hoy las supera”, resaltó, afirmando que “las transformaciones educativas llevan tiempo y requieren un horizonte respetuoso de los procesos y los cambios que son estructurales para todos”.

En cuanto al nivel secundario, explicó que si bien los desempeños en Matemática presentan dificultades de manera generalizada en todo el país, donde la mayoría de las jurisdicciones registraron retrocesos, “Formosa integra un grupo de cuatro provincias que lograron sostener y mejorar levemente sus indicadores, registrando un 9,7% de desempeños satisfactorios y avanzados según la base de datos oficial de la Secretaría de Educación de la Nación”, indicó.

Evaluación propia y capacitación docente

En esta línea, para profundizar el acompañamiento pedagógico en el nivel secundario, Pastor puso en valor el desarrollo del “Programa de Evaluación de Aprendizajes en Formosa (PEAF), el primer dispositivo de evaluación digital en el país”.

“El PEAF nos permite monitorear de manera focalizada a nuestros estudiantes dentro de un mismo ciclo lectivo, sin depender exclusivamente de operativos nacionales que se realizan cada dos años”, señaló.

Y expuso que “a partir de esos diagnósticos, este año pusimos en marcha una diplomatura en la enseñanza de la Matemática dictada por la Extensión Áulica de la UTN en Formosa, cuyos primeros egresados formarán luego a los docentes de las 19 delegaciones zonales”, detalló, sumando además la masiva participación en las Olimpiadas de Matemática, donde “nos sorprendió el interés y la motivación de los chicos de primaria como de secundaria y de sus docentes”, valoró.

“De eso se trata un conjunto de políticas educativas que seguramente los frutos los empezaremos a ver poco a poco”, detalló, remarcando que “así como lo hicimos con Primaria, aspiramos también a tener los mismos resultados en el Nivel Secundario”.

Inversión provincial frente al ajuste nacional

Asimismo, la funcionaria aseveró que “las políticas de nuestro gobernador Gildo Insfrán cuentan con una articulación y sistematización que, no solamente sirve de ejemplo en estrategias de abordaje pedagógico en la escuela, sino que además están acompañadas por la garantización de la educación en la nueva Constitución Provincial y en nuestra Ley Provincial de Educación”.

De este modo, enfatizó en que “hay un conjunto de herramientas que sostienen que la educación en Formosa es una cuestión de Estado”, al tiempo que recordó que “somos la única provincia del país que ofrece la copa de leche en todas las escuelas del nivel secundario y que sostiene el salario de los trabajadores de la educación”.

“Cuando el Gobierno nacional de Javier Milei eliminó directamente el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el complemento por conectividad, nuestro Gobernador decidió continuar abonando ambos conceptos con recursos propios de la provincia”, mencionó.

Por otra parte, Pastor recordó que las pruebas Aprender son diseñadas metodológicamente por el Gobierno nacional y reafirmó que “desde Formosa estamos abiertos, como siempre nos hemos caracterizado, en ser federales y participar de estos operativos para contribuir a la mejora de la calidad educativa en todo nuestro país”.

En ese marco, anticipó que los próximos martes 17 y miércoles 18 de noviembre se llevará a cabo un nuevo Operativo Aprender de carácter censal, destinado a todos los estudiantes de tercer grado de las escuelas primarias de la provincia en las áreas de Lengua y Matemática.

Finalmente, la directora de Planeamiento Educativo vinculó los fundamentos del Modelo Formoseño con los recientes mensajes del Papa León XIV sobre el rol de la educación, la familia y la justicia social: “Las palabras del Sumo Pontífice nos reafirman en el camino elegido, porque coinciden plenamente con nuestra visión de construir la comunidad organizada desde la solidaridad, el amor al prójimo y el bien común, garantizando herramientas e igualdad de oportunidades para cada alumno y alumna sin brechas sociales”.



