Abigail Montenegro recibió el alta tras un exitoso trasplante hepático en el Alta Complejidad

La joven transitó con éxito una compleja intervención hepática gracias a la atención pública, gratuita y de excelencia que garantiza el Estado provincial.

Este viernes 13, la adolescente Abigail Montenegro de 17 años, oriunda de la localidad de Las Lomitas, recibió el alta médica tras ser sometida con éxito a un trasplante hepático en el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”.

Tras la intervención y ya instalada haciendo reposo con terapia domiciliaria, Abigail relató cómo vivió el proceso y el rápido operativo de derivación: “Estoy contenta porque me hicieron el trasplante y estoy agradecida con los cirujanos y enfermeros”, expresó, destacando especialmente la calidez humana del equipo.

Asimismo, resaltó la contención recibida al señalar que “la atención fue muy buena y tranquila. Me mimaron mucho, me abrazaron”, afirmó, al tiempo que valoró la acción de la familia donante: “Me sentí feliz cuando me dieron la noticia y les agradezco mucho”.

Con la salud plenamente recuperada y enfocada en retomar sus estudios secundarios el próximo año cursando cuarto año, Abigail dejó un mensaje alentador para quienes atraviesan una situación similar: “Ahora estoy súper bien y contenta por tener mi vida normal después de tanto tiempo y por la atención médica que me dieron. ¿Qué le diría a la gente que se tiene que trasplantar? Que no tengan miedo”.



