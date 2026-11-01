Secuestraron mercaderías sin aval aduanero por más de 14 millones de pesos

• Eran transportadas en colectivos de tour de compras

Efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial secuestraron electrodomésticos y otros productos, sin aval aduanero, transportados en dos colectivos de tour de compras, durante controles en el puesto vial del acceso sur de la ciudad.

Los procedimientos se concretaron en los últimos días, cuando verificaron dos micros Mercedes Benz, con pasajeros y números bultos.

Según lo dispuesto por la auxiliar fiscal de turno, Dra. Magalí Gómez, las inspecciones se desarrollaron con la colaboración del personal de Drogas Peligrosas y de la Sección Canes, con el can antinarcótico “Athenas”, sin que se encuentren estupefacientes y cigarrillos de origen extranjero.

Durante la verificación se constató que los pasajeros excedían los límites permitidos de mercadería, por lo que se procedió a los secuestros de numerosos productos: sillas infantiles, aires acondicionados, televisores Smart, ventiladores, cocinas, licuadoras, equipos de música, freidoras de aire, hornos eléctricos, pavas eléctricas y sandwicheras, entre otros artículos, cuyo avalúo supera los 14 millones de pesos.

Por disposición de la auxiliar fiscal interviniente, se labraron las actas de infracción aduanera a las personas involucradas.

Las mercaderías secuestradas fueron trasladadas hasta la Subcomisaría Puente Uriburu, a disposición de las autoridades competentes.