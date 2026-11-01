"Añoranzas de mi terruño amado" se presentará en función gratuita

En el marco de una gira cultural internacional, desembarcará en Formosa “Añoranzas de mi terruño amado”, espectáculo musical procedente del Paraguay que se presentará – con entrada libre y gratuita- este sábado 7 de noviembre, a las 19, en el Cine-Teatro “Italia”.

Se trata de una mega producción a cargo del elenco Arte Nativo “Jha Che Retã”, bajo la dirección de Victoria del Paraguay, nieta del renombrado maestro Remberto Giménez, en cuyo honor se desarrolla esta impresionante puesta que involucra a alrededor de cien artistas en escena, entre músicos, cantantes y bailarines.

Forma parte de semejante movida como invitado especial el Ballet Naranja del Club “Puerto Sajonia”, dirigido por Elvira y Corina Solano López, descendientes del Mariscal Francisco Solano López, emblemático prócer paraguayo. Otra invitada además será la profesora Fátima Estigarribia, directora artística del Grupo de teatro “Nahualli” de la ciudad de Itaguá, cuyo lema es "Expandiendo valores a través del Arte", que se hará presente con su Coro Luz Divina”. También habrá un segmento tanguero con las actuaciones estelares de la cantante Frida Gersz (intérprete argentina radicada en Paraguay) y el pianista formoseño Lysis Lepez.

La obra constituye un homenaje al legado del maestro Remberto Giménez a casi cincuenta años de su paso a la inmortalidad ocurrido el 15 de febrero de 1977 en la ciudad de Asunción del Paraguay.

Cabe mencionar que nació el 4 de febrero del año 1898 en la ciudad paraguaya de Coronel Oviedo, destacándose por su contribución y aporte al rico acervo nacional paraguayo. Sus composiciones las realizó, bajo el lema “Adalid del honor nacional”, honor de honores.

El renombrado compositor, poeta y escritor Remberto Giménez fue reconocido a nivel nacional e internacional como el ‘Mozart Paraguayo’, por haber sido el primer paraguayo en dirigir una orquesta sinfónica europea en Francia y en Alemania.

Entre sus grandes obras se destaca la reconstrucción de la versión oficial autentica y musical del Himno Nacional Paraguayo, reconocida y oficializada por el Decreto Núm. 52.187 de la Presidencia de la República, firmada por el entonces presidente Eusebio Ayala, el 12 de mayo de 1934.

Así, el Himno Nacional Paraguayo, ya oficializado por el decreto mencionado, pasa a formar parte de los símbolos patrios identificarios de nuestro país, junto al Pabellón Nacional y los escudos patrios.

Fue propulsor y fundador de varias entidades culturales renombradas de nuestro país; fue el primer presidente de Autores Paraguayos Asociados (APA), primer director del Ateneo Paraguayo, fundador de la Academia de la Cultura Guaraní del Paraguay, conjuntamente con el sabio Dr. Moisés Santiago Bertoni, en el año 1920.

Igualmente fue el fundador y director de la Primera escuela musical en el Paraguay llamada Escuela Normal de Música. Fue un gran baluarte de la cultura paraguaya y maestro de grandes maestros.

Entre sus discípulos se destacan los grandes maestros Herminio Giménez, Mauricio Cardozo Ocampos, Félix Fernández y José Asunción Flores, creador de la Guarania, entre tantos.

Fue el Fundador de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), el 19 de marzo de 1957. Fue autor y creador de más de 3.600 obras que forman parte de su rica contribución al acervo cultural paraguayo.

En el año 1949 fue condecorado con, la Orden Nacional del Mérito, en el grado de Caballero; la Cruz del Defensor, por su actuación en la Guerra del Chaco; la medalla de Honor al Mérito Educacional del MEC y el galardón Grand Prix de oro en Bélgica.

Como violinista y director de orquesta, participó en la formación de orfeones, grandes personalidades de la industria musical. El mismo es considerado como Patriota Insigne de la Identidad Cultural, Lauro que destaca la soberanía de los patrimonios nacionales como símbolo de pertenencia de nuestra identidad nacional.