Secuestraron mercadería sin aval aduanero valuada en 26 millones de pesos

• Los procedimientos se realizaron sobre tres colectivos de larga distancia que circulaban bajo la modalidad de tour de compras, con destino a Santa Fe y Corrientes

Efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial secuestraron una importante cantidad de productos de origen extranjero, sin aval aduanero, en el puesto de control del acceso sur, de la ciudad.

Las intervenciones se concretaron el sábado a las 00:08 y las 18:28 horas, e incluyó en uno de los casos la verificación de un colectivo con destino a la provincia de Santa Fe, donde se detectó mercadería sin la documentación aduanera correspondiente, valuada en aproximadamente 11 millones de pesos.

En el segundo procedimiento se inspeccionó un micro, con destino a la provincia de Corrientes, donde se constató el transporte de productos sin aval aduanero, cuyo valor estimado asciende a 9 millones de pesos.

En la tercera intervención, se sacó de circulación un colectivo por razones de seguridad, se la trasladó hasta las instalaciones del Instituto Superior de Formación Policial, en el barrio San Antonio, se realizó la inspección y detectó mercadería valuada en aproximadamente 6 millones de pesos.

En los tres casos se encontraron electrodomésticos, artículos electrónicos, herramientas, bicicletas, termos, indumentaria, perfumes, celulares, artículos de bazar y otros productos de origen extranjero.

Con autorización de la auxiliar fiscal de la Fiscalía Federal, se labraron las actas de infracción aduanera y se procedió al secuestro de la totalidad de los objetos, por un valor estimado en 26 millones de pesos, trasladados a la base de la Subcomisaría Puente Uriburu, donde quedaron bajo resguardo, a disposición de las autoridades competentes.