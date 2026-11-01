Palo Santo: motociclista murió al ser impactado por un tráiler que se desprendió de una camioneta

• El conductor de la Toyota Hilux fue detenido y arrojo positivo en la prueba de alcohotest

Integrantes de la Comisaría Palo Santo, dependiente de la Unidad Regional Dos, intervinieron en un siniestro vial en el que perdió la vida un joven motociclista y lesionó a una mujer que circulaba en otra moto, al ser impactados por un tráiler que se desprendió de una camioneta.

El hecho ocurrió el viernes último, alrededor de las 23:00 horas, en la intersección de la Ruta Provincial Nº 23 y la calle Carlos Capra, de la localidad de Palo Santo, donde una Toyota Hilux, conducida por un hombre de 31 años, llevaba un tráiler cargado con carbón.

Por causas que se investigan, el tráiler se habría desprendido de la camioneta e impactó contra dos motocicletas de 110 cilindradas, una Keller Cronos conducida por un joven de 24 años, y una Mondial Max, al mando de una mujer de 32 años.

Como consecuencia del impacto, el joven motociclista perdió la vida; mientras que la mujer sufrió lesiones en la pierna izquierda, razón por la cual primero fue asistida en el Hospital de Palo Santo y luego derivada al Hospital de Pirané, donde permanecía internada para estudios de mayor complejidad.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Palo Santo, personal de la Delegación de Policía Científica de Pirané y de Seguridad Vial, quienes realizaron las pericias y secuestraron los vehículos involucrados para establecer las circunstancias del siniestro.

Durante las actuaciones, el personal de Seguridad Vial realizó la prueba de alcohotest al conductor de la camioneta, quien arrojó resultado positivo.

Por disposición judicial, el cuerpo del joven fue identificado como Franco Rafael Martín, de 24 años, y fue trasladado a la Morgue Judicial de Formosa para la autopsia y posteriormente entregado a sus familiares.

El conductor de la camioneta fue detenido y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.