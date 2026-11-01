La Policía reforzó los controles viales y sacó de circulación numerosos conductores alcoholizados

• Los resultados de estos operativos también son posible gracias a la participación ciudadana

La fuerza provincial implementó un amplio despliegue de prevención y seguridad este fin de semana, destinado a fortalecer los controles viales, garantizar el normal desarrollo de actividades deportivas y reforzar la presencia policial en distintos sectores de la ciudad y el interior provincial.

En este contexto, efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) realizaron intensos controles de alcohotest a 2.706 conductores en puntos estratégicos de la provincia, de los cuales 32 dieron positivo.

En total los policías labraron 210 actas de infracción, retiraron de circulación 20 motocicletas, dos automóviles y retuvieron 109 licencias de conducir, debido a infracciones graves contempladas en la Ley Nacional de Tránsito.

Del mismo modo, en la ciudad capital se desplegaron uniformados en inmediaciones de los distintos locales bailables, donde se movilizaron más de 6.000 personas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

La presencia preventiva se mantuvo antes, durante y después de la finalización de las actividades, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal regreso de los asistentes a sus hogares.

Los operativos de seguridad ciudadana también se extendieron a zonas céntricas, barrios y diferentes puntos del territorio provincial, mediante patrullajes, controles y presencia activa de los auxiliares de la justicia.

Como parte de tareas preventivas, demoraron a un sujeto de 30 años, involucrado en una causa por “Hurto con escalamiento”, y a otro sujeto por “Violencia de género”, en los barrios San José Obrero y 28 de Junio.

Estas acciones que llevan adelante los uniformados forman parte de las políticas permanentes de prevención y seguridad, orientadas a reducir los factores de riesgo y preservar la integridad de la comunidad.

La fuerza provincial valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, cuya participación responsable resulta fundamental para alcanzar resultados eficaces y fortalecer entre todos una comunidad más segura.